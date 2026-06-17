IND vs AFG क्रिकेट मैच और मोहर्रम जुलूस के लिए लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्ट, इन रास्तों पर निकलने से बचें

आज लखनऊ में IND vs AFG क्रिकेट मैच और मोहर्रम जुलूस के लिए ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। लखनऊ में निकलने से पहले नीचे ट्रैफिक डावर्जन की जानकारी पढ़ें।

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मुकाबला होना है। इसके लिए लखनऊ में कई जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है। भीड़ को काबू में रखने के लिए भारी वाहनों का भी प्रवेश बंद किया गया है। इसके अलावा लखनऊ में आज आसिफी इमामबाड़े से शाही जरीह का जुलूस निकालेगा। जुलूस भी शाम में निकाला जाना है। ऐसे में शाम को जुलूस के रास्तों पर भी डायवर्जन रहेगा।

भारत-अफगानिस्तान मैच में आज बदला रहेगा ट्रैफिक इकाना स्टेडियम में 17 जून को होने वाले भारत बनाम अफगानिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर यातायात पुलिस ने शहर में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है जो सुबह 09.00 बजे से मैच समाप्ति तक लागू रहेगा। भारी/बड़े वाहनों का डायवर्जन/ नो-इण्ट्री का समय रात्रि 11:00 बजे से न होकर क्रिकेट मैच की समाप्ति तक रहेगा।

कमता, शहीद पथ बंद कमता शहीद पथ तिराहा अयोध्या रोड से आने वाला सामान्य यातायात सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर रोड की तरफ नहीं जा सकेगा। वाहनों को कमता तिराहा, इंदिरा प्रतिष्ठान, समतामूलक, लालबत्ती, करियप्पा, तेलीबाग का उपयोग करना होगा।

1090 से जा सकेंगे शहीद पथ कानपुर रोड तिराहे से सुल्तानपुर, रायबरेली और अयोध्या रोड जाने वाले वाहन बाराबिरवा, बंगलाबाजार, तेलीबाग, करियप्पा, लालबत्ती, 1090 से निकल सकेंगे।

भारी वाहन नहीं चढ़ सकेंगे गोसाईगंज तिराहा और अमूल डेरी कटिंग से अहिमामऊ की तरफ बस, ट्रक और कमर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें वृंदावन योजना या कबीरपुर किसान पथ से डायवर्ट किया जाएगा। उतरेठिया अंडरपास से भी भारी वाहन नहीं चढ़ सकेंगे।

अहिमामऊ चौराहा सील अहिमामऊ चौराहे से प्लासियो की तरफ यातायात बंद रहेगा। मैच के दौरान सुबह 11:00 बजे से रात मैच खत्म होने तक अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न भी प्रतिबंधित रहेगा। बाएं तरफ जाना अनुमन्य होगा। कानपुर जाने वाले वाहन रैम्प से नहीं उतर सकेंगे।

लुलु मॉल से मुड़ेंगे सुल्तानपुर रोड से आने वाले सामान्य वाहन अमूल तिराहे से अहिमामऊ की तरफ नहीं जा सकेंगे। लुलु मॉल कटिंग से शहीद पथ पर चढ़ाया जाएगा।

यातायात पुलिस की सुनें यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक शहीद पथ पर वाहनों का अत्यधिक दबाव रहेगा। कानपुर, एक्सप्रेस-वे, बाराबिरवा और अमौसी की तरफ जाने वाले वाहन शहीद पथ के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग अपनाएं।

आज निकलेगा शाही जरीह का जुलूस हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में बुधवार को शाम पांच बजे आसिफी इमामबाड़े से शाही जरीह का जुलूस निकाला जायेगा। जुलूस छोटे इमामबाड़े पहुंच कर समाप्त होगा। जुलूस में 22 फिट की मोम की और 17 फीट ऊंची की अभ्रक की जरीह मुख्य आकर्षण होगी। खूबसूरत जरीह बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक हजारों अकीदत मंदों के साथ लगभग एक से ढेड़ किलो मीटर का सफर तय करेगी। जुलूस से पूर्व दोपहर तीन बजे इमामबाड़ा परिसर में मजलिस होगी।

मोहर्रम का जुलूस निकलेगा बदलेगा शहर का यातायात - शाहमीना तिराहा से पक्का पुल होकर बड़े इमामबाड़े की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह मेडिकल कॉलेज चौराहा, मेडिकल क्रॉस (चरक) चौराहा, चौक, कोनेश्वर या डालीगंज पुल चौराहे से दाएं आईटी चौराहा होते हुए जाएगा।

- नींबू पार्क (रूमी गेट चौकी चौराहा) से किसी प्रकार का यातायात बड़ा इमामबाड़ा, घंटाघर, छोटे इमामबाड़े की ओर नहीं जा सकेगा। मेडिकल क्रॉस (चरक) चौराहा या बंधा रोड, नया पक्का पुल होकर जाएगा।

- ग्रीन कॉरिडोर से वाहन नींबू पार्क चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। टीले वाली मस्जिद या नया पक्का पुल पारकर खदरा की ओर जाएंगे।

- नक्खास तिराहे से विक्टोरिया स्ट्रीट की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। रकाबगंज पुल होकर जाएंगे।