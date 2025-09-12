बहन की लव मैरिज से नाराज साले ने किया बहनोई का कत्ल, डेढ़ साल से रच रहा था साजिश

यूपी के लखनऊ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक भाई ने अपनी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया। भाई ने बहन की शादी के डेढ़ साल बाद अपने जीजा की हत्या कर दी। डेढ़ साल से भाई हत्या की साजिश रच रहा था।

यूपी के लखनऊ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक भाई ने अपनी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया। भाई ने बहन की शादी के डेढ़ साल बाद अपने जीजा की हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि निगोहां में 24 वर्षीय ड्राइवर सनी रावत की हत्या उसके ही बहनोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने घटना में शामिल बहनोई समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। वह बहन के डेढ़ वर्ष पहले हुए प्रेम विवाह से नाराज था।

मोहनलालगंज के शंकर बक्शखेड़ा निवासी सनी ने डेढ़ वर्ष पहले मस्तीपुर निवासी युवती के साथ की थी। शादी से युवती का भाई जीतू यादव नाराज था। शादी के कुछ दिन पहले भी जीतू ने सनी की पिटाई कर धमकाया था। शादी के बाद से ही वह सनी की हत्या की साजिश रच रहा था। सात सितंबर को जीतू ने अपने साले संतोष से सनी की हत्या करने की बात कही। संतोष और सनी अक्सर एक साथ उठते- बैठते थे। आठ सितंबर को जीतू, संतोष देवेश की गाड़ी से सनी को नगराम रोड ले गए जहां उसकी हत्या कर दी गई।