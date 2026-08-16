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यूपी में भारी बारिश-जलभराव, नुकसान पर योगी के आदेश- प्रभावितों को 24 घंटे में मिले मुआवजा

By Srishti Kunj
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में भारी बारिश-जलभराव से लोग परेशान हैं। सीएम योगी ने इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। कि नुकसान से प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा मिले। सीएम योगी ने लोगों से बारिश के दौरान घरों से न निकलने की अपील की है।

CM Yogi Adityanath
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए कि बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा 24 घंटे में दिया जाए।

यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी, पश्चिम संभागों में चेतावनी जारी की गई है। अगले 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ सहित 28 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भारी बारिश से हुए नुकसान पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा दिया जाए।

यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण भीषण जलभराव हो गया है। लोग परेशान हैं। कहीं रोड पर पानी भरा है तो कहीं घरों में गंदा पानी घुस रहा है। बारिश के चलते नाले-नालियां पूरी तरह चोक हैं। इसके अलावा कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। सीएम योगी ने बारिश के कारण हो रहे नुकसान का संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश दिए। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि भारी बारिश के समय घरों से न निकलें।

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गंगा का बढ़ रहा जलस्तर

गंगा के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के हालातों के बीच गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हुई हैं। छात्रों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट है।

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बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने से अगले कुछ दिनों में राजधानी में बारिश और गरज-चमक के आसार हैं। बादलों की आवाजाही के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है। उमस अभी बनी रहेगी।

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बारिश ने गिराया पारा, उमस ने किया बेहाल

यूपी के कई इलाकों मे शनिवार सुबह से ही मानसून मेहरबान रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच रुक-रुककर बारिश होती रही। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 48.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से तापमान में कुछ गिरावट आई, लेकिन हवा में नमी अधिक होने से उमस ने लोगों को परेशान किया। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 97 फीसदी और शाम 5:30 बजे 85 फीसदी दर्ज की गई। बारिश थमते ही उमस बढ़ गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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