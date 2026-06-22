यूपी में गोंडा रूट की ट्रेनें 7 से 11 जुलाई तक कैंसिल, देखें रूट और शेड्यूल

यूपी की राजधानी लखनऊ से गोंडा रूट की ट्रेनें सात से 11 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा कई ट्रेनें अयोध्या होकर चलेंगी। भारतीय रेलवे ने रूट को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। नीचे पढ़ें रूट और शेड्यूल।

रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच पांच किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशंड करने के लिए अगले माह प्री इंटरलाकिंग और नान इंटरलाकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को सात से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं, कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। छह, सात व 10 जुलाई को 15109 छपरा-मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी।

ये ट्रेनें निरस्त होंगी - 22921 -बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस -05 जुलाई

- 22922 -बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -07 जुलाई

- 15081- गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई

- 15082- गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस -07 से 11 जुलाई

- 15133 -छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस -06 जुलाई

- 15134 -आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 15031- गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई

- 15032- लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई

- 15070- ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस -सात से 10 जुलाई

- 15069- गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस -आठ से 11 जुलाई

- 22199- ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस-08 जुलाई

- 22200- बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 15029- गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 15030- पुणे -गोरखपुर एक्सप्रेस

अयोध्या होकर चलेंगी यह ट्रेनें - 15078- गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस -29 जून

- 15904- चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस -28 जून व 08 जुलाई

- 12512- तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस -28 जून से 07 जुलाई

- 15046- ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून व 05 जुलाई

- 12592- यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस -29 जून व 06 जुलाई

- 15134- आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -01 व 04जुलाई

- 19409 - साबरमती-थावे एक्सप्रेस -02 जुलाई

- 22534- यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट -01 जुलाई

- 19623- मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत -03 जुलाई

- 12522- एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस -03 जुलाई

- 15065- गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई

- 15067- गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 12587- गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस -06 जुलाई

- 12565- बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 15651- गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -06 जुलाई

- 15066- पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 15565- वैशाली एक्सप्रेस - 08 से 10 जुलाई

- 12571- गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस-08 व 10 जुलाई

- 12572- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस - 09 जुलाई

- 14673 शहीद एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई

- 15005- गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस-08 जुलाई

- 15652- जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 12596- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 15566- वैशाली एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 15653- गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -08 जुलाई

- 15204- बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 12555- गोरखधाम एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 22537- गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 11079- एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस -09 जुलाई

- 14674- शहीद एक्सप्रेस -09 जुलाई