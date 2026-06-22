यूपी में गोंडा रूट की ट्रेनें 7 से 11 जुलाई तक कैंसिल, देखें रूट और शेड्यूल
यूपी की राजधानी लखनऊ से गोंडा रूट की ट्रेनें सात से 11 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा कई ट्रेनें अयोध्या होकर चलेंगी। भारतीय रेलवे ने रूट को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। नीचे पढ़ें रूट और शेड्यूल।
रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच पांच किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशंड करने के लिए अगले माह प्री इंटरलाकिंग और नान इंटरलाकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को सात से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं, कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। छह, सात व 10 जुलाई को 15109 छपरा-मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी।
ये ट्रेनें निरस्त होंगी
- 22921 -बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस -05 जुलाई
- 22922 -बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -07 जुलाई
- 15081- गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई
- 15082- गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस -07 से 11 जुलाई
- 15133 -छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस -06 जुलाई
- 15134 -आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15031- गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई
- 15032- लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई
- 15070- ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस -सात से 10 जुलाई
- 15069- गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस -आठ से 11 जुलाई
- 22199- ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस-08 जुलाई
- 22200- बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 15029- गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 15030- पुणे -गोरखपुर एक्सप्रेस
अयोध्या होकर चलेंगी यह ट्रेनें
- 15078- गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस -29 जून
- 15904- चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस -28 जून व 08 जुलाई
- 12512- तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस -28 जून से 07 जुलाई
- 15046- ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून व 05 जुलाई
- 12592- यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस -29 जून व 06 जुलाई
- 15134- आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस -01 व 04जुलाई
- 19409 - साबरमती-थावे एक्सप्रेस -02 जुलाई
- 22534- यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट -01 जुलाई
- 19623- मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत -03 जुलाई
- 12522- एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस -03 जुलाई
- 15065- गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस -06 से 10 जुलाई
- 15067- गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 12587- गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस -06 जुलाई
- 12565- बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 15651- गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -06 जुलाई
- 15066- पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15565- वैशाली एक्सप्रेस - 08 से 10 जुलाई
- 12571- गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस-08 व 10 जुलाई
- 12572- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस - 09 जुलाई
- 14673 शहीद एक्सप्रेस -08 व 09 जुलाई
- 15005- गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस-08 जुलाई
- 15652- जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 12596- आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15566- वैशाली एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15653- गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -08 जुलाई
- 15204- बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 12555- गोरखधाम एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 22537- गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 11079- एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस -09 जुलाई
- 14674- शहीद एक्सप्रेस -09 जुलाई
वाराणसी शटल समेत दो ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच
रेलवे प्रशासन ने लखनऊ और वाराणसी रूट सहित दो प्रमुख ट्रेनों में कोचों की स्थायी वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है। इसमें गाड़ी संख्या 20401/20402वाराणसी-लखनऊ-वाराणसी सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस में 27 जून से कोच बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रेन में सफर को सुगम बनाने के लिए एक वातानुकूलित (एसी) चेयर कार और एक शयनयान (स्लीपर) श्रेणी का कोच स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद ट्रेन की कुल कोच संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी, जिससे दैनिक यात्रियों को सीटों के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे ने वाराणसी-इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक और साप्ताहिक) में भी जुलाई की शुरुआत से एक एसी प्रथम श्रेणी और एक एसी 2-टियर कोच की स्थायी वृद्धि करने की घोषणा की है, जिससे इसकी क्षमता भी 22 कोच की हो जाएगी। इससे रेलयात्रियों को राहत मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें