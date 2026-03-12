तिलक समारोह में खाना खा रहे थे माता-पिता, चार साल की मासूम को साथ ले गया शराबी

यूपी की राजधानी लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरूक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात टल गई। बताया जा रहा है कि बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी की चार साल की बेटी का तिलक समारोह से नशे में धुत युवक अपहरण कर ले गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरूक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात टल गई। बताया जा रहा है कि बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी की चार साल की बेटी का तिलक समारोह से नशे में धुत युवक अपहरण कर ले गया। घटना के समय बच्ची के माता-पिता खाना खा रहे थे। करीब तीन घंटे बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक बाराबंकी के रामसनेही घाट इलाके में निहाल पूरे गांव के रहने वाले अनुराग यादव व्यवसायी हैं। सोमवार को वह पत्नी और चार साल की बेटी के साथ देवा रोड स्थित उमंग लॉन में अपनी साले के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। बच्ची के माता-पिता खाना खा रहे थे। इस बीच पास खड़ी बच्ची एकाएक गायब हो गई। परिवारीजन और रिश्तेदारों ने समारोह स्थल पर बच्ची की खोज की।

परिवार ने लॉन में सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफर की वीडियो की रिकार्डिंग देखी। बच्ची 8:15 बजे रात में गेट से निकलते दिखी। उसके आगे एक संदिग्ध व्यक्ति भी था। बच्ची उसी के साथ थी। इसके बाद परिवारीजनों ने बच्ची की फोटो और जानकारी लेकर पुलिस के ग्रुपों व क्षेत्र के सभी चौकियों पर भेज दी गई। पुलिस अलर्ट हो गई। बच्ची जिस युवक के साथ जाते दिखी उसी रोड पर पुलिस आगे बढ़ रही थी।

इस बीच समारोह स्थल से करीब तीन किमी दूर उत्सव लॉन के पास कुछ लोगों ने युवक को संदिग्ध समझ पकड़ लिया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस टीम और बच्ची के परिवारीजन आनन फानन मौके पर पहुंचे। वहां से बच्ची को बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी बाराबंकी के जैदपुर का पुरवा सेवकी का रहने वाला सर्वेश रावत है। बाराबंकी के अयोध्या रोड स्थित लाॅन में समारोह में गया था परिवार।