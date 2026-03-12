Hindustan Hindi News
तिलक समारोह में खाना खा रहे थे माता-पिता, चार साल की मासूम को साथ ले गया शराबी

Mar 12, 2026 07:35 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरूक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात टल गई। बताया जा रहा है कि बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी की चार साल की बेटी का तिलक समारोह से नशे में धुत युवक अपहरण कर ले गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरूक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात टल गई। बताया जा रहा है कि बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी की चार साल की बेटी का तिलक समारोह से नशे में धुत युवक अपहरण कर ले गया। घटना के समय बच्ची के माता-पिता खाना खा रहे थे। करीब तीन घंटे बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक बाराबंकी के रामसनेही घाट इलाके में निहाल पूरे गांव के रहने वाले अनुराग यादव व्यवसायी हैं। सोमवार को वह पत्नी और चार साल की बेटी के साथ देवा रोड स्थित उमंग लॉन में अपनी साले के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। बच्ची के माता-पिता खाना खा रहे थे। इस बीच पास खड़ी बच्ची एकाएक गायब हो गई। परिवारीजन और रिश्तेदारों ने समारोह स्थल पर बच्ची की खोज की।

परिवार ने लॉन में सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफर की वीडियो की रिकार्डिंग देखी। बच्ची 8:15 बजे रात में गेट से निकलते दिखी। उसके आगे एक संदिग्ध व्यक्ति भी था। बच्ची उसी के साथ थी। इसके बाद परिवारीजनों ने बच्ची की फोटो और जानकारी लेकर पुलिस के ग्रुपों व क्षेत्र के सभी चौकियों पर भेज दी गई। पुलिस अलर्ट हो गई। बच्ची जिस युवक के साथ जाते दिखी उसी रोड पर पुलिस आगे बढ़ रही थी।

इस बीच समारोह स्थल से करीब तीन किमी दूर उत्सव लॉन के पास कुछ लोगों ने युवक को संदिग्ध समझ पकड़ लिया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस टीम और बच्ची के परिवारीजन आनन फानन मौके पर पहुंचे। वहां से बच्ची को बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी बाराबंकी के जैदपुर का पुरवा सेवकी का रहने वाला सर्वेश रावत है। बाराबंकी के अयोध्या रोड स्थित लाॅन में समारोह में गया था परिवार।

नशे में देखा तो पकड़ा...

इंस्पेक्टर ने मामले में जानतकारी देते हुए बताया कि सर्वेश नशे में था वह बच्ची का हाथ पकड़े लहरा रहा था। इस पर उसे संदिग्ध समझकर लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने पूछताछ की तो वह ठीक से अपने और बच्ची के बारे में बता नहीं पा रहा था। इस पर लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को बरामद कर लिया।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

