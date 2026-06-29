लखनऊ में पुलिस चौकी के पास भिड़े दो पक्ष, गोलियां तड़तड़ाई, रेस्टोरेंट कर्मी की कमर में लगी

लखनऊ में पुलिस चौकी के पास विवाद के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले। इस बीच फायरिंग भी की गई।एक गोली रेस्टोरेंट कर्मी की कमर में लगी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

यूपी के लखनऊ में रविवार शाम हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। पत्रकारपुरम पुलिस चौकी के पास दो रंजिश के चलते दो पक्षों में रविवार शाम भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान एक पक्ष ने गोलियां तड़तड़ाई। गोली मनीष ईटिंग प्वाइंट रेस्टोरेंट के रसोइयां अखिलेश की कमर में जा धंसी। घटना से अफरा-तफरी मच गई। घायल अखिलेश को गंभीर हालत में लोहिया ले जाया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस चौकी के बाहर हुई घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सड़क जाम कर दी। जमकर हंगामा किया।

आनन-फानन सात से आठ थानों का पुलिस बल और अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाकर शांत कराया। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। मौके पर तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अखिलेश बाराबंकी के हैदरगढ़ का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक विनय खंड गोमतीनगर निवासी अंकित राठौर रविवार देर शाम साथी मोहन दीक्षित के साथ पत्रकार पुरम चौराहे पुलिस चौकी के पास स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट के पीछे चाय पी रहे थे। आरोप है कि इस बीच विमम्रखंड निवासी प्रणव शुक्ला उसका साथी अभय सिंह, विष्णु स्वरूप द्विवेदी समेत छह से सात अन्य लोग भी पहुंच गए। दोनों पक्षों में विवाद के बाद हाथापाई शुरू हो गई। जमकर लात-घूंसे चले। बवाल की सूचना पर चौकी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो अभय, विष्णु स्वरूप द्विवेदी और अन्य भाग निकले। पुलिस ने प्रणव को हिरासत में ले लिया और उसे थाने लेकर पहुंची। पुलिस थाने में आरोपी प्रणव से पूछताछ कर रही थी कि इस बीच अभय और उसके साथी फिर मौके पर पहुंचे।

उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोली मनीष ईटिंग प्वाइंट में कुक अखिलेश की कमर में जा धंसी। वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर गया। रेस्टोरेंट और उसके आस पास अफरा-तफरी मच गई। आरोपी भाग खड़े हुए। उधर, रेस्टोरेंट के मालिक व कर्मचारियों की मदद से घायल अखिलेश को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर, घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने दुकाने बंद कर दी। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।