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लखनऊ में पुलिस चौकी के पास भिड़े दो पक्ष, गोलियां तड़तड़ाई, रेस्टोरेंट कर्मी की कमर में लगी

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में पुलिस चौकी के पास विवाद के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले। इस बीच फायरिंग भी की गई।एक गोली रेस्टोरेंट कर्मी की कमर में लगी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

लखनऊ में पुलिस चौकी के पास भिड़े दो पक्ष, गोलियां तड़तड़ाई, रेस्टोरेंट कर्मी की कमर में लगी

यूपी के लखनऊ में रविवार शाम हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। पत्रकारपुरम पुलिस चौकी के पास दो रंजिश के चलते दो पक्षों में रविवार शाम भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान एक पक्ष ने गोलियां तड़तड़ाई। गोली मनीष ईटिंग प्वाइंट रेस्टोरेंट के रसोइयां अखिलेश की कमर में जा धंसी। घटना से अफरा-तफरी मच गई। घायल अखिलेश को गंभीर हालत में लोहिया ले जाया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस चौकी के बाहर हुई घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सड़क जाम कर दी। जमकर हंगामा किया।

आनन-फानन सात से आठ थानों का पुलिस बल और अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाकर शांत कराया। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। मौके पर तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अखिलेश बाराबंकी के हैदरगढ़ का रहने वाला है।

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पुलिस के मुताबिक विनय खंड गोमतीनगर निवासी अंकित राठौर रविवार देर शाम साथी मोहन दीक्षित के साथ पत्रकार पुरम चौराहे पुलिस चौकी के पास स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट के पीछे चाय पी रहे थे। आरोप है कि इस बीच विमम्रखंड निवासी प्रणव शुक्ला उसका साथी अभय सिंह, विष्णु स्वरूप द्विवेदी समेत छह से सात अन्य लोग भी पहुंच गए। दोनों पक्षों में विवाद के बाद हाथापाई शुरू हो गई। जमकर लात-घूंसे चले। बवाल की सूचना पर चौकी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो अभय, विष्णु स्वरूप द्विवेदी और अन्य भाग निकले। पुलिस ने प्रणव को हिरासत में ले लिया और उसे थाने लेकर पहुंची। पुलिस थाने में आरोपी प्रणव से पूछताछ कर रही थी कि इस बीच अभय और उसके साथी फिर मौके पर पहुंचे।

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उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोली मनीष ईटिंग प्वाइंट में कुक अखिलेश की कमर में जा धंसी। वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर गया। रेस्टोरेंट और उसके आस पास अफरा-तफरी मच गई। आरोपी भाग खड़े हुए। उधर, रेस्टोरेंट के मालिक व कर्मचारियों की मदद से घायल अखिलेश को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर, घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने दुकाने बंद कर दी। सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

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बवाल की सूचना पर विभूतिखंड, गोमतीनगर विस्तार समेत करीब आठ थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अमोल मुर्कुट ने व्यापारियों को समझाकर शांत कराया। मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग शांत हुए जाम खुला। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि दोनों पक्षों में कई साल से रंजिश चल रही थी। संजिश को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं, एक को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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