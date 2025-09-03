UP Lucknow: Explosion again in the same village where one ton of gunpowder was recovered डर, दहशत और धमाका: जिस गांव से मिला था एक टन बारूद, वहीं फिर विस्फोट; दहले लोग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Lucknow: Explosion again in the same village where one ton of gunpowder was recovered

डर, दहशत और धमाका: जिस गांव से मिला था एक टन बारूद, वहीं फिर विस्फोट; दहले लोग

यूपी की राजधानी लखनऊ में बेहटा में डर, दहशत के बीच बुधवार को फिर धमाके हुए हैं। धमाकों से पूरा गांव दहल उठा। पुलिस ने कल इसी गांव से छापेमारी में एक टन बारूद और 25 कुंतल बम बरामद किए थे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:16 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में गुडंबा के बेहटा गांव में डर, दहशत के बीच बुधवार सुबह फिर ताबड़तोड़ धमाके हुए। लोग दहल गए। गांव में अफरा-तफरी मच गई। घरों के बाहर लोग निकले तो पता चला कि धमाका गांव के बाहर गड्ढे में हुआ है। पुलिस ने विस्फोटक डालकर निष्क्रिय किया गया था, उसी में धमाका हुआ। पुलिस, दमकल और बम स्क्वाड दस्ते ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कल इसी गांव से छापेमारी में एक टन बारूद और 25 कुंतल बम बरामद किए थे।

सुबह करीब छह बजे ताबड़तोड़ हुए धमाकों से बेहटा गांव दहल गया। लोग घरों के बाहर आ गए। गांव के बाहर खेतों में धुएं का गुबार दिखा। इस पर लोगों ने राहत की सांस ली। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। चौकी प्रभारी बेहटा और इंस्पेक्टर गुडंबा पहुंचे। पड़ताल की गई तो पता चला कि गांव के बाहर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में सोमवार और मंगलवार को भारी मात्रा में बम और विस्फोटक दबाए गए थे। उसी में धमका हुआ। बम स्क्वाड दस्ते ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बचे हुए विस्फोटक वहां से हटाए जाने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रविवार को हुए धमाकों में अवैध पटाखा कारोबारी आलम और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बेटे समेत पांच लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अबतक दो मुकदमे दर्ज किए हैं।

पुलिस की पांच टीमों ने की पूरे गांव में छापेमारी

गुड़ंबा के बेहटा गांव में विस्फोट के बाद मंंगलवार को पुलिस की छापेमारी में एक टन बारूद और 25 कुंतल से अधिक बम बरामद हुए थे। विशेषज्ञों का दावा है कि इतने बारूद में एक स्थान पर विस्फोट हुआ होता तो पूरा बेहटा गांव जमींदोज हो जाता। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो जाते। सोमवार देर रात पुलिस ने इस मामले में एक और मुकदमा विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमे में छह लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस की चार टीमें लखनऊ के साथ ही पड़ोसी जनपदों में भी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।

विस्फोट कांड के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मंगलवार दोपहर एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने शेरू के रिश्तेदार की दुकान सानू कॉस्मेटिक में छापेमारी की। वहां से करीब छह बोरे बम (तीन कुतंल) और कुछ बारूद बरामद किया। इसके बाद गांव के बाहर अर्ध निर्मित मकानों में पुलिस टीम पहुंची। वहां ताले तोड़कर भारी मात्रा में बुरादा, पटाखा और बम बनाने का सामान आदि बरामद किया। खेतों में बम बनाने वाले पाइप गोले व अन्य माल बरामद किया। पुलिस ने पांच से छह जगह छापेमारी की। इससे पहले सोमवार देर शाम तक चली छापेमारी में टीनू उर्फ अली अहमद के घर के सामने बने बाड़े से, शेरू उर्फ वशीर के गांव के बाहर बने गोदाम, खेत में बने नसीम के गोदाम, अफजल के बाड़े से, अखबर के अर्ध निर्मित मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे। अब तक पुलिस ने एक टन से अधिक बारूद और 25 कुंतल से अधिक बम व पटाखे बरामद किए हैं।

