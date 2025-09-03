डर, दहशत और धमाका: जिस गांव से मिला था एक टन बारूद, वहीं फिर विस्फोट; दहले लोग

यूपी की राजधानी लखनऊ में बेहटा में डर, दहशत के बीच बुधवार को फिर धमाके हुए हैं। धमाकों से पूरा गांव दहल उठा। पुलिस ने कल इसी गांव से छापेमारी में एक टन बारूद और 25 कुंतल बम बरामद किए थे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गुडंबा के बेहटा गांव में डर, दहशत के बीच बुधवार सुबह फिर ताबड़तोड़ धमाके हुए। लोग दहल गए। गांव में अफरा-तफरी मच गई। घरों के बाहर लोग निकले तो पता चला कि धमाका गांव के बाहर गड्ढे में हुआ है। पुलिस ने विस्फोटक डालकर निष्क्रिय किया गया था, उसी में धमाका हुआ। पुलिस, दमकल और बम स्क्वाड दस्ते ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कल इसी गांव से छापेमारी में एक टन बारूद और 25 कुंतल बम बरामद किए थे।

सुबह करीब छह बजे ताबड़तोड़ हुए धमाकों से बेहटा गांव दहल गया। लोग घरों के बाहर आ गए। गांव के बाहर खेतों में धुएं का गुबार दिखा। इस पर लोगों ने राहत की सांस ली। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। चौकी प्रभारी बेहटा और इंस्पेक्टर गुडंबा पहुंचे। पड़ताल की गई तो पता चला कि गांव के बाहर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में सोमवार और मंगलवार को भारी मात्रा में बम और विस्फोटक दबाए गए थे। उसी में धमका हुआ। बम स्क्वाड दस्ते ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बचे हुए विस्फोटक वहां से हटाए जाने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रविवार को हुए धमाकों में अवैध पटाखा कारोबारी आलम और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बेटे समेत पांच लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अबतक दो मुकदमे दर्ज किए हैं।

पुलिस की पांच टीमों ने की पूरे गांव में छापेमारी गुड़ंबा के बेहटा गांव में विस्फोट के बाद मंंगलवार को पुलिस की छापेमारी में एक टन बारूद और 25 कुंतल से अधिक बम बरामद हुए थे। विशेषज्ञों का दावा है कि इतने बारूद में एक स्थान पर विस्फोट हुआ होता तो पूरा बेहटा गांव जमींदोज हो जाता। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो जाते। सोमवार देर रात पुलिस ने इस मामले में एक और मुकदमा विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमे में छह लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस की चार टीमें लखनऊ के साथ ही पड़ोसी जनपदों में भी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।