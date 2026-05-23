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लखनऊ में बिजली संकट! उपकेंद्रों पर बवाल, कहीं जेई को बनाया बंधक तो कहीं पीड़ितों पर कार्रवाई

Srishti Kunj संवाददाता, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी के चलते बिजली संकट हो गया है। वहीं, वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर और न ही एबीसी केबल बिजली का लोड ले पा रहे हैं।

लखनऊ में बिजली संकट! उपकेंद्रों पर बवाल, कहीं जेई को बनाया बंधक तो कहीं पीड़ितों पर कार्रवाई

UP Electricity Crisis: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी के चलते बिजली संकट हो गया है। वहीं, वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर और न ही एबीसी केबल बिजली का लोड ले पा रहे हैं। कई स्थानों पर जर्जर तार टूट कर गिर रहे हैं। जिसके कारण शहर के लोगों को भयंकर बिजली संकट झेलना पड़ रहा है।

रात-रात भर बिजली न आने से परेशान लोग अधिकारियों के न सुनने पर उपकेंद्रों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके राहत नहीं मिल पा रही है। नतीजतन लोगों को पूरी रात सड़क पर घूम कर काटनी पड़ी रही है। लोग सो नहीं पा रहे हैं। बिजली नहीं रहने से पेयजल की भी किल्लत हो रही है। रात भर बिजली न आने से करीब तीन लाख से अधिक लोग प्रभावित रहे।

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प्रदर्शनकारियों ने जेई को बंधक बना लिया

एफसीआई उपकेंद्र के तहत मुनेश्वर पुरम में दो दिनों से बिजली संकट झेल रहे दर्जनों उपभोक्ताओं ने आलमनगर ओवरब्रिज के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पहुंची तालकटोरा पुलिस के समझाने पर भी वह नहीं मानेे। सूचना पर पहुंचे एफसीआई उपकेंद्र के जेई से बहस के बाद प्रदर्शनकारियों ने जेई को बंधक बना लिया और उसकी कार के चारो पहिये पंचर कर दिए।

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पीड़ितों पर ही की कार्रवाई 150 के खिला‌फ मुकदमा

भीषण गर्मी में बिजली कटौती और बार-बार होने वाले फाल्ट से त्रस्त होकर गुरुवार को लखनऊ-रायबरेली हाईवे जाम करने वाले करीब 150 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साउथ सिटी चौकी प्रभारी दुर्गेश सिंह की तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट में सड़क जाम, सरकारी कार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों से अभद्रता व धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उतरेठिया उपकेंद्र पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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गुरुवार सुबह उतरेठिया और अंबेडकर उपकेंद्र से जुड़ी बिजली समस्याओं से नाराज बलदेव विहार, मवैया, देवीखेड़ा समेत आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोग शहीद पथ अंडरपास के नीचे रायबरेली रोड पर बैठ गए थे। करीब एक घंटे तक यातायात ठप रहा और लंबा जाम लग गया। जाम हटाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार धक्कामुक्की हुई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उतरेठिया और अंबेडकर उपकेंद्र से जुड़े नीलमथा, तेलीबाग समेत कई इलाकों में कई दिनों से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। बुधवार रात उपकेंद्रों पर हंगामा करने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो गुरुवार सुबह सैकड़ों लोगों ने शहीद पथ अंडरपास के पास चक्काजाम कर दिया था, जिससे लंबा जाम लग गया था।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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