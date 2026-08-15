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लखनऊ में बिजली संकट ने रुलाया, नाराज लोगों ने उपकेंद्र पर हंगामा कर एसडीओ को बनाया बंधक

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ
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लखनऊ में बिजली संकट को लेकर दुबग्गा में स्थानीय लोगों ने बसंतकुंज उपकेंद्र पर हंगामा किया। मंडी में 30 घंटे बिजली गुल रही। नाराज 100-150 उपभोक्ताओं ने बसंतकुंज उपकेंद्र पर धावा बोला। दुबग्गा उपकेंद्र पर शटर में ताला जड़ एसडीओ को बंधक बनाया।

यूपी बिजली विभाग
बिजली संकट होने के कारण लोगों ने उपकेंद्र पर हंगामा काटकर ताला जड़ दिया।

बारिश और उमस के बीच शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दुबग्गा की नवीन फल व सब्जी मंडी में पिछले 30 घंटे से बिजली गुल रहने से नाराज करीब 100-150 लोगों ने बसंतकुंज उपकेंद्र पर धावा बोल दिया। इस दौरान उग्र भीड़ ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को बंधक बना लिया। इसके बाद सभी फीडरों की सप्लाई बंद कर दी और शटर गिराकर ताला जड़ दिया। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ को शांत कराया। इसके बाद बिजली कर्मचारियों ने फाल्ट को दुरुस्त कर 30 घंटे बाद बिजली बहाल की।

दुबग्गा मंडी के आढ़ती नवजोत सिंह के अनुसार गुरुवार सुबह करीब आठ बजे मंडी में लगा 250 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से आपूर्ति ठप हुई थी। देर रात प्रदर्शन के बाद एसडीओ रामकेश ने जल्द आपूर्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन रात भर बिजली नहीं आई। शुक्रवार सुबह मंडी का व्यापार ठप होने पर सैकड़ों आक्रोशित व्यापारी व मजदूर उपकेंद्र पहुंचे और ‘बिजली प्रशासन मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए उपकेंद्र पर तालाबंदी कर दी। फीडर बंद होने से उपकेंद्र से जुड़े अन्य इलाकों में भी एक घंटे तक आपूर्ति ठप रही।

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उपकेंद्र बंद होने की सूचना पर दुबग्गा इंस्पेक्टर श्रीकांत राय पुलिस बल के साथ पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। जेई अरशद द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने व लाइन दुरुस्त करने के आश्वासन के बाद उपकेंद्र का ताला खोला गया। आढ़तियों ने आरोप लगाया कि 24 घंटे तक पेट्रोलिंग नहीं कराई गई, जबकि केवल बरगद के पेड़ के पास दो तार आपस में चिपके थे। बिना ट्रांसफार्मर बदले ही तारों को ठीक कर दोपहर दो बजे, यानी पूरे 30 घंटे बाद आपूर्ति बहाल की जा सकी।

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नगराम में बारिश से 200 गांवों की बत्ती गुल

मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण नगराम के समेसी उपकेंद्र से जुड़े लगभग 200 गांवों में रात दो बजे से बिजली गुल हो गई। विद्युत लाइनों पर पेड़ और टहनियां गिरने से बहरौली, समेसी, नगराम और मीरख नगर फीडर एक साथ ब्रेकडाउन हो गए। पेट्रोलिंग के बाद कर्मचारियों ने फाल्ट दुरुस्त करना शुरू किया। उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार ने बताया कि बहरौली फीडर से जुड़े लगभग 50 गांवों के लोग पिछले दो महीने से लो-वोल्टेज की समस्या भी झेल रहे हैं। इसका मुख्य कारण लाइन की लंबाई और अत्यधिक खपत है।

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अमौसी जोन के मुख्य अभियंता, राम कुमार ने कहा कि बिजली की खपत बढ़ने पर दुबग्गा, नगराम सहित अन्य इलाकों में फाल्ट बढ़ गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई मिले, इसके लिए सभी इंजीनियरों को सख्त हिदायत दी गई है।

तेलीबाग, गोसाईगंज व माल में भी बिजली संकट

तेलीबाग में धनपाल खेड़ा, बलदेव विहार, जगतखेड़ा, रथींद्र नगर और पासी टोला में गुरुवार रात 3 बजे गई बिजली शुक्रवार दोपहर 01 बजे (10 घंटे बाद) आ सकी। गोसाईगंज का घुसकर गांव में 33 केवी लाइन में फाल्ट से 15 घंटे से अधिक समय तक बिजली ठप रही। बिजली न रहने से ग्रामीणों के घरों में पानी का संकट गहरा गया और इनवर्टर भी ठप हो गए।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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