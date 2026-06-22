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लखनऊ में बिजली को लेकर फिर बवाल, सड़क जाम, उपकेंद्र पर ताला जड़कर कर्मी भागे

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में बिजली को लेकर फिर बवाल मचा है। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं, हंगामा होता देख उपकेंद्र पर ताला जड़कर कर्मी भाग गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ को शांत कराया।

लखनऊ में बिजली को लेकर फिर बवाल, सड़क जाम, उपकेंद्र पर ताला जड़कर कर्मी भागे

यूपी की राजधानी लखनऊ में हर साल बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। इस बार भी भीषण गर्मी और उमस बढ़ते ही बिजली के लिए हाहाकार मचा है। बिजली कटौती बढ़ने के कारण लोगों ने उपकेंद्रों पर हंगामा किया। इसके बाद उपकेंद्र कर्मी ताला डालकर भाग गए। अंडरग्राउंड केबल फाल्ट, ओवरलोडिंग, ट्रांसफार्मर फुंकने और ब्रेकडाउन ने आम जनमानस का जीना मुहाल कर दिया है। रविवार की रात बिजली न आने से आक्रोशित लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपट्रॉन उपकेंद्र पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। बवाल बढ़ने पर कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और सड़क पर सीढ़ी लगाकर चक्का जाम कर दिया। इससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ को शांत कराया।

लेसा के अपट्रॉन उपकेंद्र के एलडीए फीडर में रात करीब 12 बजे अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट हो गया। इससे बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया और टोल-फ्री नंबर 1912 पर दर्जनों शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उपभोक्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों की संख्या में नाराज लोगों ने अपट्रॉन उपकेंद्र को घेर लिया और वहां जमकर नारेबाजी व हंगामा शुरू कर दिया। उग्र भीड़ और कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माहौल बिगड़ता देख उपकेंद्र के कुछ कर्मचारी मौके से भाग गए जबकि एसएसओ ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया।

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कर्मचारियों के इस रवैये से जनता का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने सड़क पर सीढ़ी लगाकर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया लेकिन लोग बिजली की मांग पर अड़े रहे। अधिशासी अभियंता के अनुसार रात तीन बजे आपूर्ति बहाल हुई।

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आरडीएसओ उपकेंद्र ठप, 40 हजार तरसे

शाम 7.15 बजे आरडीएसओ टिकैतराय तलाब ट्रांसमिशन से ठप हो गया। विक्रमनगर, तेजीखेड़ा, लक्ष्मण विहार, नॉर्थ रेलवे कॉलोनी, सूर्य नगर सहित इलाके में अंधेरा छा गया। बिजली न आने से पानी का संकट खड़ा हो गया। 40 हजार लोग परेशान हो गये। उपभोक्ताओं ने 1912 पर शिकायत की। कर्मचारियों ने मोहान रोड ट्रांसमिशन से बिजली चालू की।

माल में ट्रांसफार्मर में लगी आग, बाइक राख

माल क्षेत्र के पतौना गांव के मुख्य चौराहे पर रविवार शाम करीब छह बजे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि पास खड़ी बाइक जलकर पूरी तरह राख हो गई।

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गोसाईगंज में ट्रांसफार्मर फुंकने से बिजली गुल

गोसाईगंज के मंगहुवा गांव में शनिवार रात ट्रांसफार्मर फुंकने से पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। भीषण गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और विद्युत आपूर्ति रविवार दोपहर बाद ही बहाल हो सकी।

सीएचसी में ट्रिपिंग से चिकित्सा सेवाएं ठप

गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बार-बार बिजली ट्रिप होने से चिकित्सा उपकरण बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए सीएचसी अधीक्षक डा. सुरेश चंद्र ने विद्युत उपकेंद्र पर लिखित शिकायत देकर सुधार की मांग की है। मोहनलालगंज में सवा 03 बजे बिजली सप्लाई ठप हो गई।

अमीनाबाद में बंदरों की उछलकूद से बत्ती गुल

अमीनाबाद के चिकमंडी और इंद्रा मार्केट में ट्रांसफार्मर के ऊपर बंदरों की उछलकूद के कारण तड़तड़ाहट के साथ बिजली गुल हो गई। वहीं लइया वाली गली व चिकमंडी में शॉर्ट सर्किट के चलते एबी केबल में अचानक आग लग गई।

फैजुल्लागंज में तार की पतंग से बिजली उड़ी

फैजुल्लागंज के नंदा फार्म इलाके में रविवार को चीनी या धातु मिश्रित तार बंधी पतंग के कारण दिन में कई बार बिजली सप्लाई ट्रिप हुई। पुरनिया उपकेंद्र के सेक्टर-ए, एच, जी और जे में घंटों बिजली गायब रही। इसके अलावा हरदोई रोड ट्रांसमिशन से खुर्रमपुर उपकेंद्र की 33 केवी लाइन, मोहान रोड ट्रांसमिशन से न्यू आलमबाग की 33 केवी लाइन, ओमेक्स उपकेंद्र की पीजीआई ट्रांसमिशन लाइन, घंटाघर उपकेंद्र की 11 केवी गुलाब पार्क फीडर ब्रेकडाउन हो गया।

10 नए उपकेंद्रों से बड़ी आबादी को राहत

सीतापुर रोड और कुर्सी रोड से सटे इलाकों में रहने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ रही बिजली की मांग और ओवरलोडिंग से निपटने के लिए लेसा 10 नए बिजली उपकेंद्र बनाने की तैयारी में है। विभाग जल्द प्रस्ताव तैयार कर मध्यांचल निगम को भेजेगा। इससे लगभग 10 लाख को अघोषित बिजली कटौती, ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज से निजात मिलेगी। लेसा के प्रस्ताव के अनुसार, ये नए बिजली उपकेंद्र उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग है।

क्षमता से अधिक लोड पर हैं उपकेंद्र

प्रस्तावित 10 उपकेंद्रों में से 9 उपकेंद्रों की क्षमता 20-20 एमवीए लोड की होगी। न्यू विकासनगर, खदरा, जानकीपुरम विस्तार, अस्ती रोड, न्यू प्रियदर्शिनी, न्यू फैजुल्लागंज, न्यू इटौंजा, रैथा रोड और जीएसआई शामिल हैं। वहीं, इंटीग्रल क्षेत्र में बनने वाले उपकेंद्र की क्षमता 10 एमवीए लोड की तय की गई है। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में संचालित सभी बिजली उपकेंद्र क्षमता से अधिक लोड पर हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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