लखनऊ में टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान शहीद पथ पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन, देखें कहां रूट डायवर्ट

संक्षेप: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच को लेकर अपराह्न 03 बजे से मैच की समाप्ति तक शहीद पथ पर रोडवेज सहित सभी बसें और अन्य सभी भारी और कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच को लेकर अपराह्न 03 बजे से मैच की समाप्ति तक शहीद पथ पर रोडवेज सहित सभी बसें और अन्य सभी भारी और कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। शहीद पथ और सर्विस रोड पर ई-रिक्शा और ऑटो भी प्रतिबंधित रहेंगे। निजी वाहनों और टैक्सी/कार पर रोक नहीं होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मैच के दौरान सिटी बसें शहीद पथ पर हुसड़िया एवं सुशान्त गोल्फ सिटी के मध्य नहीं रुकेंगी। सड़क की दाईं ओर चलेंगी। इस दौरान अर्जुनगंज से आने वाले ई-रिक्शा/ऑटो अहिमामऊ से बाएं मुड़कर पीएचक्यू, यूपी-112 , मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे एवं पीएचक्यू के सामने से होते हुए जी-20 तिराहे से गोमतीनगर जाएंगे।

ओला/ऊबर व अन्य किराए के वाहन ओला, ऊबर और अन्य टैक्सी हुसड़िया से सुशान्त गोल्फ सिटी के बीच शहीद पथ पर सवारी न बैठाएंगे और न ही उतारेंगे।

निजी वाहन यहां पार्क होंगे जिनके पास वाहन पास होगा वे अहिमामऊ से एचसीएल की तरफ जाकर वाटर टैंक तिराहा से प्लासियो होते हुए चिह्नित पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। जिन वाहन स्वामियों के पास वाहन पास नहीं है, वे भी अहिमामऊ से एचसीएल होकर जाएंगे।

स्टेडियम में तीन सुपर जोन, छह जोन और 16 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। एक हजार से अधिक पुलिस कर्मी ड्यटी पर हैं। सुपर जोन का प्रभारी एसपी, जोन का एडिशनल एसपी और सेक्टर का प्रभारी डिप्टी एसपी को बनाया गया है। डिजिटल टिकट मान्य नहीं होंगे। यह जानकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने दी।

यातायात और पार्किंग - शहीद पथ और स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन बुधवार, 17 दिसंबर को दोपहर दो बजे से लागू होकर मैच खत्म होने तक लागू रहेगा।

- स्टेडियम के अंदर या बाहर केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही वाहन खड़े करने की अनुमति होगी।

- P1: मीडिया और नॉर्थ हॉस्पिटैलिटी पास वालों के लिए।

- P2: साउथ हॉस्पिटैलिटी मेहमानों के लिए।

- P3 और P3A: वीआईपी और टीम मालिकों के वाहनों के लिए आरक्षित।

स्टेडियम में प्रवेश व्यवस्था - गेट नं. 1 और 2- नार्थ पवेलियन और जनरल स्टैंड के दर्शकों के लिए।

- गेट नं. 3- केवल वीआईपी, खिलाड़ियों और साउथ हॉस्पिटैलिटी पास धारकों के लिए है।

- गेट नं. 4 और 5- साउथ पवेलियन, प्रेसिडेंशियल गैलरी और अन्य सामान्य दर्शकों के लिए।

भारी वाहन यहां से जाएंगे - कमता से शहीद पथ होकर सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर रोड जाने वाले वाहन कमता तिराहा, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, समतामूलक, लालबत्ती चौराहा, करियप्पा चौराहा, तेलीबाग चौराहा, बाराबिरवा चौराहा अथवा इन्दिरानहर चौराहा से होते हुए किसान पथ होकर जाएंगे। सुल्तानपुर आदि मार्ग से आने व जाने वाली बसें और बड़े वाहन कबीरपुर तिराहे से जाएंगे।

- उतरेठिया अण्डरपास चौराहा रायबरेली रोड/कैंण्ट रोड से बड़े वाहन मोहनलालगंज या तेलीबाग होते हरीकंशगढ़ी किसान पथ से जाएंगे।

- कमता शहीद पथ तिराहा से अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेकर कैण्ट/पुलिस मुख्यालय/ जाने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

ये सामान स्टेडियम में ले जाना रहेगा प्रतिबंधित - तरल पदार्थ: पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, जूस, शराब, खाद्य सामग्री, बाहर से लाया गया भोजन, टिफिन या कोई भी खाने का सामान।

- धातु की वस्तुएं: सिक्के, लाइटर, माचिस, सिगरेट, बीड़ी।

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण : पावरबैंक, हेडफोन, ईयरफोन और दूरबीन।