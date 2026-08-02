काम की बात: इस काम से चूके तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा महंगा, देने होंगे दोगुने दाम
ई-केवाईसी से चूकने पर ग्राहकों को सिलेंडर महंगा मिलेगा। 12 लाख पांच हजार एलपीजी उपभोक्ता लखनऊ में हैं। वहीं, 03 लाख 75 हजार ई -केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ता हैं। सभी को दोबारा केवाईसी करवानी होगी।
आशीष गुप्ता राजे, हिन्दुस्तान, लखनऊ। यूपी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के 3.75 लाख उपभोक्ता जल्द ई-केवाईसी करा लें नहीं तो 15 अगस्त से उन्हें सिलेंडर (14.2 किलो) के लिए दोगुने दाम चुकाने होंगे। उपभोक्ताओं को 979.50 रुपए के सिलेंडर के लिए करीब 2138 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जिन्होंने मार्च में ईकेवाईसी करा ली है उनको दोबारा इसे कराने की जरूरत नहीं होगी।
इंडियन ऑयल समेत अन्य तेल विपणन कम्पनियों ने सभी गैस एजेंसियों को 15 अगस्त तक शत प्रतिशत ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। इस माह घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) 979.50 रुपए का और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) 2860 रुपए का पड़ रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को अभी एलपीजी के लिए प्रति किलो 68.98 रुपए और कमर्शियल उपभोक्ताओं को एलपीजी प्रति किलो 150.55 रुपए प्रति किलो पड़ती है।
ईकेवाईसी न होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को भी सिलेंडर (14.2 किलो) 150.55 रुपए प्रति किलो की दर से करीब 2138 रुपए का पड़ सकता है। मौजूदा दाम से 1158.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। लखनऊ एलपीजी वितरक संघ के अध्यक्ष अजय वाजपेई ने बताया कि ईकेवाईसी के लिए सभी डिलिवरी मैन को लगाया गया है।
इंडियन ऑयल के एलपीजी हेड, विशाल भगत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराई है वह 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लें। नहीं तो उन्हें कमर्शियल सिलेंडर की दर पर घरेलू सिलेंडर का दाम अदा करना पड़ सकता है।
तेल कम्पनियों के ऐप से घर बैठे करे ई-केवाईसी
उपभोक्ता ईकेवाईसी घर बैठे भी कर सकते हैं। इंडेन के उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन ऐप, एचपी के उपभोक्ता एचपी पे ऐप और भारत गैस के उपभोक्ता हैलो बीपीसीएल ऐप से इसे कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऐप डाउनलोड करना होगा। अपने कनेक्शन से रजिस्टर मोबाइल नम्बर से लॉग इन करेंगे। इंडियन ऑयल वन एप पर ईकेवाईसी अपडेट के विकल्प पर जाएंगे। वहां फेस रिकग्निशन से जिसके नाम गैस कनेक्शन है उसका चेहरे की पहचान होगी और ईकेवाईसी पूरी होने पर एसएमएस आएगा।
राहत:कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 192 रुपये सस्ता
तेल विपणन कम्पनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) के दामों में 192 रुपये की कमी की है। अब लखनऊ में कमर्शिलय सिलेंडर 2860 रुपए का हो गया है। जो अभी तक 3052.50 रुपये का पड़ रहा था। घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) के दाम में कटौती नहीं की गई है। बीते दो माह में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में करीब 375.50 रुपये की कमी आई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें