प्रेमिका की मांग भरकर शादी, फिर दोनों ने साथ में वंदे भारत ट्रेन से कटकर दी जान

यूपी के लखनऊ में राजाजीपुरम डी ब्लॉक जलालपुर रेलवे फाटक के पास शुक्रवार दोपहर सूर्यकांत(35) अपनी प्रेमिका दिपाली (25) की मांग में सिंदूर भरकर रेलवे पटरी पर लेट गए। वंदे भारत ट्रेन से कटकर दोनों की मौत हो गई। घटना पारा रेलवे क्रांसिंग के ठीक सामने हुई। दोनों सदर में एक ही कंपनी में काम करते थे। कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूर्यकांत पहले से विवाहित और एक बच्चे का पिता था। वहीं, दिपाली गुरुवार से लापता थी। दोनों के पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिले हैं। उन्होंने अपने-अपने परिवार से माफी मांगकर खुद को मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

इंस्पेक्टर तालकटोरा कुलदीप दुबे के मुताबिक सूर्यकांत निशातगंज वालदा कालोनी के रहने वाले थे और दिपाली अजुर्नगंज की रहती थीं। सूर्यकांत कुछ समय से नीलमथा में किराए पर रहते थे। राजाजीपुरम डी ब्लाक निवासी प्रत्यक्षदर्शी विकास कुमार ने बताया कि दोनों शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे से जलालपुर रेलवे फाटक के आस पास टहल रहे थे। करीब पौने दो बजे वंदे भारत ट्रेन आती देखकर दोनों रेलवे पटरी पर लेट गए। दोनों की कटकर मौत हो गई। दिपाली का सिर धड़ से अलग हो गया था। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंच गई। पास में एक बैग पड़ा था। इस बीच सूचना पर एसीपी चौक राजकुमार सिंह और अफसर भी पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किए।

बैग से दोनों के आधार कार्ड और दस्तावेजों से शव की शिनाख्त हुई। इसके बाद उनके परिवारीजनों को फोन कर सूचना दी गई। सूर्यकांत और दिपाली दोनों के परिवारीजन पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूर्यकांत के परिवार में उनकी पत्नी सविताकांत, बेटा अरमान है। वर्ष 2014 में सूर्यकांत का और सविताकांत का विवाह हुआ था। वहीं, दीपाली के परिवार में मां बबिता, भाई हर्ष है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवारीजनों ने कोई बात करने से इंकार कर दिया।