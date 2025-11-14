Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow dispute Between two parties over throwing garbage one man killed
कूड़ा डालने को लेकर झगड़े में चले लाठी-डंडे और पत्थर, सिर फटने से एक युवक की मौत

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में कूड़ा डालने के विवाद में दो पक्षों में संघर्ण हो गया और इसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना गुडंबा के आदिलनगर की बताई जा रही है। मामले में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। जानकारी के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

Fri, 14 Nov 2025 12:59 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
यूपी के लखनऊ में कूड़ा डालने के विवाद में दो पक्षों में संघर्ण हो गया और इसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना गुडंबा के आदिलनगर की बताई जा रही है। मामले में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। जानकारी के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हमलावर पक्ष के चार को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है।

मामले में मिला जानकारी के अनुसार गुडंबा के आदिलनगर में शुक्रवार सुबह हुई दुस्साहसिक वारदात में कूड़ा डालने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले पथराव हुआ। संघर्ष में 25 वर्षीय दानिश की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के पक्ष से चार को हिरासत में ले लिया है उनसे पूछताछ कर रही है।

आदिलनगर निवासी दानिश की मां शु्क्रवार सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इस बीच कूड़ा डालने को लेकर उनका पड़ोसी साबिर से विवाद हो गया। नोकझोंक शुरू हो गई। एक पक्ष से दानिश, वसीम, वामिक और आकिब आ गए। दूसरे पक्ष से साबिर, फारुक, अफशान और शामिन। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। पथराव हो गया। हमले में दानिश का सिर फट गया।

शोर सुनकर जबतक आस पड़ोस के लोग और पुलिस पहुंची हमलावर भाग निकले। घायल दानिश को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने दानिश को मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमलावर पक्ष से साबिर, फारुक, अफशान और शामिन को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। हमले में शामिल अन्य की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
