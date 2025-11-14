कूड़ा डालने को लेकर झगड़े में चले लाठी-डंडे और पत्थर, सिर फटने से एक युवक की मौत

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में कूड़ा डालने के विवाद में दो पक्षों में संघर्ण हो गया और इसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना गुडंबा के आदिलनगर की बताई जा रही है। मामले में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। जानकारी के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

यूपी के लखनऊ में कूड़ा डालने के विवाद में दो पक्षों में संघर्ण हो गया और इसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना गुडंबा के आदिलनगर की बताई जा रही है। मामले में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। जानकारी के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हमलावर पक्ष के चार को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है।

मामले में मिला जानकारी के अनुसार गुडंबा के आदिलनगर में शुक्रवार सुबह हुई दुस्साहसिक वारदात में कूड़ा डालने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले पथराव हुआ। संघर्ष में 25 वर्षीय दानिश की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के पक्ष से चार को हिरासत में ले लिया है उनसे पूछताछ कर रही है।

आदिलनगर निवासी दानिश की मां शु्क्रवार सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इस बीच कूड़ा डालने को लेकर उनका पड़ोसी साबिर से विवाद हो गया। नोकझोंक शुरू हो गई। एक पक्ष से दानिश, वसीम, वामिक और आकिब आ गए। दूसरे पक्ष से साबिर, फारुक, अफशान और शामिन। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। पथराव हो गया। हमले में दानिश का सिर फट गया।