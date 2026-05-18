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लखनऊ में झगड़ा रोकने पर ढाबा संचालक को सिर में मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर में मौत

Srishti Kunj संवाददाता, लखनऊ
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यूपी के लखनऊ में मड़ियांव के अजीज नगर के ढाबा संचालक विजय यादव (28) की केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में देर रात मौत हो गई। रविवार देर शाम युवकों के झगड़े में बीच बचाव करने और विरोध पर वीडियो बनाने पर ढाबा संचालक को सिर में गोली मारी गई थी।

लखनऊ में झगड़ा रोकने पर ढाबा संचालक को सिर में मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर में मौत

यूपी के लखनऊ में मड़ियांव के अजीज नगर के ढाबा संचालक विजय यादव (28) की केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में देर रात मौत हो गई। रविवार देर शाम युवकों के झगड़े में बीच बचाव करने और विरोध पर वीडियो बनाने पर ढाबा संचालक को सिर में गोली मारी गई थी। गोली मारकर दुस्साहसी वारदात के बाद बेखौफ आरोपी बाइक से फरार हो गए थे। इस मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा तरमीम कर मड़ियांव पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जुटी है। दावा है कि सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस की मदद से आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।

सैरपुर तरहिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर हनुमान प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव का भिठौली तिराहे पर यादव ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट है। विजय कुल चार भाई हैं। घर में पशु आहार, प्रधानमंत्री सोलर पैनल, केला का गोदाम आदि कई काम है। भाइयों में विजय तीसरे नंबर का था। घटना रविवार शाम करीब पांच बजे हुई। विजय अपने रेस्टोरेंट पर जानकीपुरम निवासी दोस्त विवेक पांडेय के साथ थे। उसी दौरान वहां ढाबे के सामने सड़क पर दो युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। विजय ने दोनों युवकों को समझाकर बीच बचाव की कोशिश की। इस पर युवकों ने विजय को धक्का दे दिया। तब विजय मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे। इस पर दोनों युवक विजय को धमकाते हुए चले गए।

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दुस्साहसी बदमाश कुछ देर बाद लौटकर बाइक से ढाबा पर पहुंचे। बदमाशों ने बिना कुछ बात किए ही वहां मौजूद दोस्त विवेक पांडेय पर पहले फायर झोंका, लेकिन विवेक बाल-बाल बच गए। विजय और विवेक कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही बदमाश ने दूसरी गोली विजय के सिर में मार दी। विजय वहीं गिर पड़े। बदमाश तुरंत ही वहां से बाइक से ही फरार हो गए। विवेक ही विजय को लेकर पहले सेवा अस्पताल गए। फिर आईकॉन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों जगह अस्पताल में विजय को इलाज नहीं मिला। तब वह उन्हें लेकर केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्रॉमा में ऑपरेशन में देरी की गई। गोली लगने से लेकर ऑपरेशन करने तक में आठ घंटे से अधिक समय बीत गया। ऐसे में मरीज का काफी खून निकल चुका था।

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उत्तरी पुलिस उपायुक्त गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि मड़ियांव पुलिस ने जानलेवा हमले के इस मामले को हत्या में तरमीम कर दिया है। बदमाशों की तलाश में चार टीमें लगाई गई थीं। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस की टीमों को बदमाशों से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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