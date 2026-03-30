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यूपी में 28 सौ में एलपीजी सिलेंडर बेच रहा डिलीवरी मैन गिरफ्तार, कालाबाजारी पर ऐक्शन से हड़कंप

Mar 30, 2026 10:33 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में 28 सौ में एलपीजी सिलेंडर बेच रहा डिलीवरी मैन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच मौके से उसका साथी फरार हो गया है। कालाबाजारी पर ऐक्शन से हड़कंप मच गया ।

यूपी में 28 सौ में एलपीजी सिलेंडर बेच रहा डिलीवरी मैन गिरफ्तार, कालाबाजारी पर ऐक्शन से हड़कंप

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभूतिखंड में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी में डिलीवरी मैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान डिलीवरी मैन को सिलेंडर ब्लैक करते हुए दबोच लिया। इस दौरान उसका साथी मौके से फरार हो गया। आपूर्ति विभाग और पुलिस टीम को आरोपी के पास से सिलेंडर,स्कूटी व कई पर्चियों को बरामद किया। पुलिस ने आपूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। कालाबाजारी पर तगड़ा होने पर हड़कंप मच गया है।

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि विभूतिखंड पुलिस व आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने भरवारा इलाके में छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडर को ब्लैक करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह के एक सदस्य को डिलीवरी मैन रिंकू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसका दूसरा साथी चंदू फरार हो गया है। पुलिस को एक व्यक्ति ने सिलेंडर ब्लैक करने की सूचना दी। जिस पर अपर जिलाधिकारी आपूर्ति के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जांच में सामने कि डिलीवरी मैन रिंकू सिलेंडर का तीन हजार रुपये मांग रहा था। उसने 2800 रुपये में सौदा तय किया था। इसकी पुष्टि होने पर पुलिस व आपूर्ति विभाग की टीम ने घेराबंदी कर रिंकू को दबोच लिया।

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आरोपी के पास से सिलेंडर, स्कूटी और कई बाउचर मिले

पूछताछ में सामने आया कि रिंकू कुमार एक गैस सर्विस का डिलीवरी मैन है। रिंकू से पूछताछ में सामने आया कि उसने चंदू नाम के व्यक्ति से सिलेंडर मंगवाया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इंस्पेक्टर अमर सिंह के मुताबिक आपूर्ति निरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर रिंकू और चंदू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी चंदू की तलाश की जा रही है। पुलिस को आरोपी के पास से सिलेंडर, स्कूटी और कई बाउचर मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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