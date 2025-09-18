18 घंटे के बाद मिला लखनऊ में नाले में बहे बच्चे का शव, तीन किमी दूर गोमती में बरामद

लखनऊ में बुधवार को एक नाले में गिरा बच्चा अपनी मां की आंखों के सामने बह गया था। 18 घंटे से उसकी तलाश जारी थी। गुरुवार को तीन किमी दूर गोमती में बच्चे का शव मिला। बच्चा हैदर कैनाल नाले के तेज बहाव में बह गया था।

यूपी के लखनऊ में नाले में बहे बच्चे का शव बरामद किया गया है। 18 घंटे खोजने के बाद बच्चा गोमती में मिला। सदर में रामलीला मैदान के पास हैदर कैनाल में बुधवार शाम को गिरे सात वर्षीय वीर का शव गुरुवार सुबह गोमती नदी में 1090 के पास मिला। नाले में पानी के तेज बहाव के कारण करीब तीन किमी दूर तक वह बह गया था।

जानकारी के अनुसार घटना के बाद से एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल की टीमें बच्चे की नाले में खोजबीन कर रहे थे। गुरुवार सुबह रेस्क्यू में लगी टीमें खोजबीन करते हुए गोमती नदी में 1090 चौराहे के पास पहुंची। वहां बच्चा गोमती में मिला। टीमों ने बच्चे के डूबने के बाद कई किमी तक जाल भी नाले में लगा दिया था। इसके बाद भी बच्चा नहीं मिला था। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे का शव देखकर पिता नन्हे और दादी की हालत बिगड़ गई। आप पास खड़े अन्य लोगों ने उन्हें समझकर ढाढस बधाते हुए शांत कराया।

दर्द में पिता ने कहा था- बच्चा नहीं मिला तो दे दूंगा जान नाले में बहने से गमजदा पिता बदहवास होकर मौके पर ही गिर पड़े थे। आस पास खड़े लोगों ने उन्हें शांत कराया। महापौर और पुलिस अधिकारियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। नन्हे ने कहा था कि अगर बेटा नहीं मिला तो वह जान दे देंगे।