लखनऊ के स्कूल में कर्मचारियों को पीटने के मामले में पूर्व प्रिंसिपल समेत 10 के खिलाफ केस

लखनऊ के नारायणा स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूल के कक्ष में घुसकर कर्मचारियों पर हमले का आरोप लगा है। डीजीएम ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ था।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊFri, 19 Sep 2025 01:15 PM
लखनऊ के स्कूल में कर्मचारियों को पीटने के मामले में पूर्व प्रिंसिपल समेत 10 के खिलाफ केस

यूपी के लखनऊ में नारायणा स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल सुप्रिया पांडेय समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ हमला, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा गुडंबा थाने में स्कूल के डीजीएम आशुतोष कुमार तिवारी ने दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि कॉलेज से हटाए जाने के कारण पूर्व प्रिंसिपल ने कुछ अभिभावकों और अपने साथियों के साथ कॉलेज में घुसकर मारपीट और हमला किया था।

इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक आशुतोष कुमार आईआईएम रोड के रहने वाले हैं। वह नारायणा स्कूल में डीजीएम के पद पर हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि सुप्रिया पांडेय को उनकी पुरानी हरकतों के कारण स्कूल से प्रिंसिपल के पद से हटाया गया था। गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे सुप्रिया अपनी ससाथी नीलिमा तिवारी, सुमित, भौमिक, ओम देव, पार्थ, देव, सैवी पांडेय, इशिता, प्रशून वर्मा, काव्या चौधरी समेत कुछ अन्य लोगों के साथ स्कूल पहुंची।

ये भी पढ़ें:नाक की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान भोजपुरी कलाकार प्रिंस यादव की मौत, हंगामा

बताया जा रहा है कि कक्ष में घुसकर कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। गाली-गलौज कर तोड़फोड़ करने लगी थी। रोकने का प्रयास किया गया तो धमकी दी। इंस्पेक्टर बताया कि दोनों पक्षों में पुराना विवाद है। गुरुवार को भी कॉलेज में कुछ छात्रों और पूर्व प्रिंसिपल व अन्य ने हंगामा किया था। समझाकर उन्हें शांत करा दिया गया था। डीजीएम की तहरीर के आधार पर पूर्व प्रिंसिपल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। स्कूल के सीसी फुटेज आदि से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं।

प्रधानाचार्य को हटाए जाने पर हुआ था हंगामा

जानकीपुरम में नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रधानाचार्या के हटाए जाने से नाराज छात्रों और अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल पहुंचकर कारण पूछा और विरोध जताया। छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों को धक्का देकर और अभ्रदता कर भगाने लगा। हाथापाई भी हुई।

नाराज छात्र और अभिभावकों ने हंगामा किया तो स्कूल प्रबंधन ने पुलिस बुला ली थी। हटाई गई प्रधानाचार्या सुप्रिया पाण्डेय का आरोप है कि स्कूल का एक शिक्षक छात्राओं को परेशान करता था जिसका विरोध करने पर स्कूल प्रबंधन ने उनको हटा दिया है। वहीं देर रात स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं को परेशान करने वाले शिक्षक राहुल बोस को भी हटा दिया।

