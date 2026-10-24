क्राइम सीन दोहराकर शिवा की हत्या के सबूत जुटाएगी पुलिस, हत्या या आत्महत्या में उलझा केस

शिवा हत्याकांड में क्राइम सीन दोहराकर पुलिस हत्या के साक्ष्य जुटाएगी। पीड़ित और हत्यारोपियों के बयानों की तस्दीक के लिए पुलिस साक्ष्य जुटाएगी। विशेषज्ञ के साथ शिवा की मां मौजूद रहेंगी।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। कारोबारी शिवा हत्याकांड में मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएशन कराकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाएगी। पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजयवर्गीय इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को पत्र जारी करा रहे हैं। रिक्रिएशन में फोरेंसिक और मेडिकोलीगल एक्सपर्ट के साथ शिवा की मां भी मौजूद रहेंगी। रिक्रिशन कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

दरअसल, शिवा की मां रंजना शर्मा ने 10 अक्तूबर को मॉडल श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर समेत कुछ अन्य के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी व हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, पुलिस ने जब गिरफ्तारी के बाद तीनों हत्यारोपियों से हजरतगंज कोतवाली में गुरुवार को साढ़े छह घंटे पूछताछ की तो आरोपी ने कहा शिवा ने आत्महत्या की। अलग-अलग बैठाकर सवाल जवाब किए उसमें भी तीनों के वही बयान रहे।

हालांकि, दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस ने तीनों को रात में जेल भेज दिया था। पुलिस अब हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करेगी। इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को पत्र लिखा जा रहा है। फोरेंसिक विशेषज्ञ और मेडिकोलीगल एक्सपर्ट क्राइम सीन रीक्रिएशन करेंगे। डमी (पुतला) और अन्य वैज्ञानिक विधि से रिक्रिएशन करेगी। इससे पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कर एक्सपर्ट से रिपोर्ट तैयार कराएगी। उसके बाद रिपोर्ट को केस डायरी में शामिल करेगी।

कई संदिग्ध हिरासत में मददगारों की तलाश तफ्तीश में लगी हजरतगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच समेत अन्य टीमों ने हत्याकांड में कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस टीमें उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस फरारी के दौरान श्रद्धा उसकी बहन और ड्राइवर की मदद करने वालों का ब्योरा जुटा रही है। पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।

फरारी के दौरान फेंके मोबाइल की तलाश जारी श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि के पुराने मोबाइल जो फरारी के दौरान दोनों ने गायब कर दिए सर्विलांस टीमें उनकी तलाश में लगी हैं। माना जा रहा है कि मोबाइल की रिकवरी के बाद हत्याकांड और मददगारों के संबंध में कई अहम राज उजागर होंगे। पुलिस इस संबंध में श्रद्धा और उसकी बहन व ड्राइवर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले सकती है। दोनों ने मोबाइल कहां फेंका? इस संबंध में पूछताछ करेगी। क्योंकि दोनों मोबाइल मिलना बहुत अहम हैं।

बैंक खातों की जानकारी जुटा रहीं पुलिस टीमें पुलिस टीम श्रद्धा के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि के डिटेल देकर कई बैंकों से ब्योरा मांगा है। हालांकि पुलिस श्रद्धा का एसबीआई का बैंक खाता जिसमें छह लाख रुपये थे वह पहले ही फ्रीज करा दिया था। वहीं, एक अन्य खाता सहारनपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में फ्रीज कराया था। अन्य खातों का ब्योरा खंगाला जा रहा है।

बिना आईडी कमरा देने वाले होटल होंगे चिह्नित फरारी के दौरान श्रद्धा को जिन होटलों ने बिना आईडी अथवा फर्जी आईडी के कमरा दिया पुलिस उन्हें चिह्नित कर रही है। इस कड़ी में पुलिस आगरा सदर स्थित होटल ओम पैलेस के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। उसने फर्जी आईडी से श्रद्धा समेत तीनों को कमरा दिया था।