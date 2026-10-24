शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा के प्यार में तीन ने खाया था जहर, प्रेमी को छोड़ आई थी मुंबई
लखनऊ के कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के प्यार में तीन युवकों ने जहर खाया था। वहीं, ये भी खुलासा हुआ है कि श्रद्धा अपने प्रेमी के साथ मुंबई गई थी। लेकिन उसे बिना बताए वहां से लौटकर रायबरेली आ गई थी।
रायबरेली,संवाददाता। लखनऊ के कैफे कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे के शुरुआती जीवन और प्रेम संबंधों को लेकर कई दावे सामने आ रहे हैं। उसके एक पुराने दोस्त का दावा है कि वर्ष 2009-10 के दौरान श्रद्धा के प्रेम प्रसंगों के चलते तीन युवकों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी।
नाम न छापने की शर्त पर पुराने दोस्त ने हिन्दुस्तान को बताया कि रायबरेली के बस्तेपुर रामजीपुरम मोहल्ले की रहने वाली श्रद्धा नौवीं कक्षा से ही प्रेम संबंधों को लेकर चर्चा में थी। उसके मुताबिक, श्रद्धा की तीन-चार युवकों से दोस्ती थी। कभी नजदीकी बढ़ने तो कभी दूरी बनने के कारण बीच विवाद की स्थिति बन जाती थी। पुराने दोस्त का दावा है कि इसी दौरान तीन युवकों ने कथित तौर पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। हालांकि, परिजनों की सतर्कता से जान बच गई। इस दावे की पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य सामने नहीं आया है।
प्रेमी संग गई मुंबई, 25 दिन में छोड़कर लौट आई
दोस्त के मुताबिक, 11वीं में पढ़ाई के दौरान श्रद्धा प्रेमी संग मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना लेकर मुंबई चली गई थी। दोस्त का दावा है कि 25 दिन बाद वह प्रेमी को बताए बिना रायबरेली लौट आई। हालांकि, इस घटनाक्रम की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
मुंबई, हैदराबाद से लखनऊ तक पहुंची
श्रद्धा ने फिल्मों में काम करने और मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश की। उसके मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में रहने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। पुराने परिचितों के बीच प्रेम संबंधों और निजी जिंदगी को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। प्रेम संबंधों के जरिए लोगों से रुपये लेने और आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों की भी चर्चा है।
बैंक खातों की जानकारी जुटा रहीं पुलिस टीमें
पुलिस टीम श्रद्धा के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि के डिटेल देकर कई बैंकों से ब्योरा मांगा है। हालांकि पुलिस श्रद्धा का एसबीआई का बैंक खाता जिसमें छह लाख रुपये थे वह पहले ही फ्रीज करा दिया था। वहीं, एक अन्य खाता सहारनपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में फ्रीज कराया था। अन्य खातों का ब्योरा खंगाला जा रहा है।
फरारी के दौरान फेंके मोबाइल की तलाश जारी
श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि के पुराने मोबाइल जो फरारी के दौरान दोनों ने गायब कर दिए सर्विलांस टीमें उनकी तलाश में लगी हैं। माना जा रहा है कि मोबाइल की रिकवरी के बाद हत्याकांड और मददगारों के संबंध में कई अहम राज उजागर होंगे। पुलिस इस संबंध में श्रद्धा और उसकी बहन व ड्राइवर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले सकती है। दोनों ने मोबाइल कहां फेंका? इस संबंध में पूछताछ करेगी। क्योंकि दोनों मोबाइल मिलना बहुत अहम हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें