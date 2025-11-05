Hindustan Hindi News
गेमिंग ऐप में फंसाकर व्यापारी से वसूले दो करोड़, कभी ब्लैकमेल तो कभी किया सम्मोहित

संक्षेप: यूपी में साइबर फ्रॉड करने वालों का जाल फैलता जा रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में साइबर जालसाजों ने गेमिंग एप के जाल में फंसाकर इंदिरानगर के व्यवसायी भूरी सिंह को ब्लैकमेल कर तीन साल में करीब दो करोड़ रुपये वसूल लिए।

Wed, 5 Nov 2025 07:50 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
यूपी में साइबर फ्रॉड करने वालों का जाल फैलता जा रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में साइबर जालसाजों ने गेमिंग एप के जाल में फंसाकर इंदिरानगर के व्यवसायी भूरी सिंह को ब्लैकमेल कर तीन साल में करीब दो करोड़ रुपये वसूल लिए। परेशान होकर उन्होंने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। व्यापारी से ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में साइबर जालसाज़ों ने कथित तौर पर 2 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की।

चमड़े का कारोबार करने वाले पीड़ित भूरी सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न सिर्फ़ उन्हें ज़्यादा रिटर्न का लालच दिया, बल्कि तीन साल तक मानसिक रूप से प्रताड़ित, ब्लैकमेल और यहां तक कि सम्मोहित भी किया। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार यादव ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित भूरी सिंह इंदिरानगर मानससिटी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में उनके व्हाट्सऐप पर अलग-अलग नंबरों से कॉल और मैसेज आने शुरू हुए।

बताया जा रहा है कि उन्होंने एक मैसेज को क्लिक किया तो SKY247 नामक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। गेम पर दोगुना मुनाफे का लालच दिया गया। इसके बाद जालसाजों ने ऑनलाइन एक खाते में एक लाख रुपये मांगे। विरोध पर आरोपी पीड़ित को मानसिक रूप प्रताड़ित और परेशान करने लगे। उन्होंने ब्लैकमेल किया कि बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड उनके पास है। सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भेज दंगे।

इसके बाद जालसाजों ने जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में दो करोड़ रुपये ले लिए। ठगी का पता चलने पर परिचितों को बताया। इसके बाद साइबर थाने में जुलाई में तहरीर दी। इसी साल 15 जुलाई को पीड़ित ने गोमती नगर स्थित साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस निरीक्षक बृजेश यादव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की जांच जारी है।

