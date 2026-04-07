यूपी के इस जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, लाखों लोगों को जाम से मिलेगी राहत

यूपी की राजधानी लखनऊ में बीकेटी-अस्ती रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। परियोजना की मंजूरी देते हुए शासन स्तर से 93.40 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं। इससे लाखों को जाम से राहत मिलेगी।

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहिबुल्लापुर-बख्शी का तालाब के मध्य अस्ती मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। परियोजना की मंजूरी देते हुए शासन स्तर से 93.40 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं। सेतु निगम शीघ्र ही निर्माण शुरू करवाएगा। ब्रिज के बन जाने से क्रासिंग पर आए दिन लगने वाले जाम से लाखों लोगों को मुक्ति मिलेगी।

यह रेलवे क्रॉसिंग लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग -30 पर स्थित है। यहां पर ट्रैफिक का दबाव काफी रहता है। पीक ऑवर में जब क्रॉसिंग बंद रहती है तो यहां जाम की स्थिति बन जाती है। क्रॉसिंग खुलने के बाद भी वाहनों को निकलने में काफी समय लग जाता है।

स्थानीय लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रीय सांसद आरके चौधरी और विधायक योगेश शुक्ला ने ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शासन के निर्देश पर सेतु निगम ने परियोजना का खाका खींचा। वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में शामिल करते हुए धनराशि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा था। अब पूरी धनराशि सहित निर्माण कार्य शुरू करने की मंजूरी मिल गई है।

रेलवे क्रॉसिंग लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग -30 के पास बीकेटी-अस्ती मार्ग पर स्थित है। यह मार्ग आगे चलकर आउटर रिंग रोड को भी क्रास करती है। जिसके कारण यहां से काफी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। इस मार्ग से बीकेटी, अस्ती, रुदाही, एयरफोर्स स्टेशन, मूसानगर, चंद्रिका देवी, भिठौली, महिबुल्लापुर सहित आसपास की 50 से अधिक नव विकसित कॉलोनियों के लोगों की आवाजाही होती है। दिल्ली रेल खंड पर रेलवे क्रासिंग होने के कारण काफी ट्रेनों का आवागमन होता है, जिससे अक्सर क्रासिंग बंद रहती है। जिस कारण हमेशा जाम की स्थिति बनती है।

स्थानीय निवासियों को अक्सर इस जाम से जूझना पड़ता है, जिससे उनका समय और ईंधन दोनों बबार्द होता है। रेलवे ओवर ब्रिज बन जाने से इस रूट से गुजरने वाले स्थानीय निवासियों, किसानों, छात्र-छात्राओं, व्यापारियों सहित अन्य यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी।