खाने को लेकर लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्रों ने लगाए वार्डन पर पिटाई के आरोप
यूपी की राजधानी लखनऊ में अयोध्या रोड स्थित बीबीडी विवि की मेस में खाने को लेकर शुक्रवार रात मेस से हॉस्टल के कमरे में खाना ले जाने को लेकर छात्रों का वार्डन से विवाद हो गया। छात्रों ने वार्डन पर एक साथी का हाथ मरोड़ने और पिटाई का आरोप लगाया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में अयोध्या रोड स्थित बीबीडी विवि की मेस में खाने को लेकर शुक्रवार रात मेस से हॉस्टल के कमरे में खाना ले जाने को लेकर छात्रों का वार्डन से विवाद हो गया। छात्रों ने वार्डन पर एक साथी का हाथ मरोड़ने और पिटाई का आरोप लगाया। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने परिसर में घूम-घूमकर नारेबाजी और हंगामा किया। बवाल की सूचना पर कई थानों का पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को कार्यवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करवाई।
जानकारी के मुताबिक बीबीडी विवि के हास्टल में रात खाना परोसा जा रहा था। इस बीच एक छात्र खाने की थाली हॉस्टल में ले जाने लगा। छात्रों का आरोप है कि वार्डन ने उसे खाने की थाल हॉस्टल में ले जाने से रोका। विरोध पर वार्डन ने उसका हाथ मरोड़ा और पीट दिया। इस पर छात्र भड़क उठे। वार्डन पर कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र परिसर में जुट गए। हंगामा और नारेबाजी करने लगे।
बवाल की सूचना पर बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह, चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा, एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी, गाजीपुर सर्किल से एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह समेत कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। छात्रों ने गेट तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका। समझा-बुझाकर शांत कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया। करीब दो घंटे तक हंगामा, बवाल चलता रहा।
एसीपी विनय द्विवेदी ने बताया छात्र मेस से हॉस्टल में खाना ले जाना चाह रहे थे। इस पर उनका वार्डन से विवाद हुआ। छात्रों ने वार्डन पर हाथ मरोड़ कर पिटाई करने का आरोप लगाया है। इसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों को समझाकर शांत करवाया गया है। अभी तक इस मामले में किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
होटल से नानवेज और मेस से रोटी को लेकर बवाल की चर्चा
वहीं, इस मामले में कुछ छात्रों का कहना है कि उनके एक साथी ने परिसर के बाहर अयोध्या रोड स्थित एक होटल से नानवेज मंगाया था। इसके बाद वह रोटी लेने के लिए मेस में गया था। रोटी देने से वार्डन से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद छात्र आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे थे। हंगामे में बात बढ़ी तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने आकर माहौल शांत करवाया और जांच शुरू करवाई।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें