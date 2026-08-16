Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल स्मृति संध्या आयोजित, योगी होंगे मुख्य अतिथि

By Srishti Kunj
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में 'अटल स्मृति संध्या' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित होगा।

Yogi adityanath atal bihari vajpayee
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को याद किया। आज लखनऊ में पं. अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री और ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ‘अटल स्मृति संध्या’ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे।

वहीं, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। अटल जी ने अपने ओजस्वी चिंतन, मर्यादित आचरण और कर्मनिष्ठ जीवन से भारतीय लोकतंत्र में शुचिता, राजनीति में नैतिकता तथा राष्ट्रसेवा के उच्च आदर्श स्थापित किए। उनका संपूर्ण जीवन 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रोन्नति के प्रति उनके अटूट संकल्प आज भी प्रत्येक देश वासी को 'विकसित भारत' के निर्माण हेतु निरंतर प्रेरित करते हैं। इस पोस्ट के साथ सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में पुजारियों की बदली वेशभूषा, अब पीली रेशमी धोती में दिखेंगे अर्चक

लोकभवन में देंगे श्रद्धांजलि

आज सीएम योगी आदित्यनाथ लोकभवन पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनके योगदान को याद करेंगे।

अटल स्मृति संध्या होगी भव्य

अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित अटल स्मृति संध्या को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत सरकार और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा आमजन मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:अतीक के बेटे से पल्लवी की मुलाकात चर्चा में, अबान की मौत पर ढांढस बंधाने पहुंचीं

इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, केजीएमयू में आयोजित संध्या के दौरान पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर एकल काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। इसकी जानकारी कार्यक्रम के संयोजक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी।

ये भी पढ़ें:धार्मिक यात्रा पर आई श्रीलंकाई महिला की बिगड़ी तबीयत, श्रावस्ती जाते समय मौत

अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर चार दशकों से भी ज़्यादा लंबा रहा। बतौर पीएम उनका कार्यकाल पोखरण परमाणु परीक्षणों, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज और नेशनल हाईवे का विकास) और ऐसी आर्थिक नीतियों के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक आर्थिक विकास की नींव रखी। उनकी राजनीतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनके जोर को आज भी पूरे देश में याद किया जाता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।