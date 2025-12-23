राष्ट्र प्रेरणा स्थल: 120 इंच की स्क्रीन पर अटल की आवाज में सुनेंगे उनकी कविताएं, डिजिटल म्यूजियम तैयार

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का म्यूजियम देश के अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम के रूप में उभरकर सामने आया है। यहां 120 इंच की विशाल एलईडी स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण उनकी ही आवाज में सुने जा सकेंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का म्यूजियम देश के अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम के रूप में उभरकर सामने आया है। एलडीए की बसंत कुंज योजना में निर्मित यह म्यूजियम न सिर्फ तकनीक के लिहाज से खास है, बल्कि इसमें भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक यात्रा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यहां 120 इंच की विशाल एलईडी स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण उनकी ही आवाज में सुने जा सकेंगे।

इस म्यूजियम को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में विकसित किया गया है। टच स्क्रीन से आगंतुक देश के महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संघर्ष, भाषण, योगदान और देश-दुनिया में किए गए कार्यों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। म्यूजियम में तीन प्रमुख महापुरुषों के साथ जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार तक की गौरव गाथा को डिजिटल माध्यम से दर्शाया गया है। बड़ी-बड़ी स्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और 360 डिग्री विजुअल तकनीक इसे देश के एडवांस म्यूजियम की श्रेणी में खड़ा करती है।

हर गैलरी की अपनी पहचान म्यूजियम को कुल पांच हिस्सों (गैलरियों) में विभाजित किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर देश की विविधता को दर्शाते भव्य म्यूरल बनाए गए हैं। एक ओर प्रसिद्ध मंदिरों, संगीत, वाद्य यंत्रों और गंगा आरती जैसे दृश्य उकेरे गए हैं, तो दूसरी ओर अशोक चक्र से लेकर देश की अन्य धरोहरों को सजाया गया है। शहीदों के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना जगाने वाले कवियों का भी उल्लेख है। इसमें प्रदेश की 40 महान लोगों, खासकर शहीदों और महापुरुषों के नाम दर्ज किए गए हैं।

डिजिटल क्विज की सुविधा म्यूजियम के अंत में बाहर आते समय डिजिटल क्विज की सुविधा दी गई है। स्क्रीन पर तीनों महापुरुषों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आगंतुक अंक अर्जित करते हैं और अपने ज्ञान को परखते हैं। अटल के प्रधानमंत्री बनने से लेकर उनका पहला चुनाव जीतने तक के सवाल हैं।

भारत माता की कांस्य मूर्ति राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में भारत माता की आकर्षक कांस्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। मूर्ति के चारों ओर सुंदर गार्डन विकसित किया गया है, जो म्यूजियम की भव्यता को और बढ़ाता है।