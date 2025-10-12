यूपी में सबसे ज्यादा अन्याय-उत्पीड़न-भ्रष्टाचार और महिलाएं असुरक्षित; भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को महिलाओं की सुरक्षा में कथित विफलता के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के आधार पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवाल उठाए।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये वहीं आंकड़े सामने आ रहे हैं जो भाजपा द्वारा प्रस्तुत एनसीआरबी के आंकड़े हैं। भाजपा अपनी विफलता छिपाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है। भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। अखिलेश ने कहा कि जिन विभागों को उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करनी चाहिए, उनके नौ साल की सरकान में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है। न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है।

अखिलेश यादव पहुंचे लोहिया पार्क और उनकी प्रतिमा पर किया मालर्पण उन्होंने कहा कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे है उन्होंने रायबेरली की घटना का जिक्र भी किया उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा- मौजूदा सरकार में दलितों पर अत्याचार के मामले सबसे अधिक हैं। हाल ही में वाल्मीकि समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार चुप है। भाजपा के जीरो टॉलरेंस के दावे झूठे हैं। असल में यह जीरो काम वाली सरकार है। कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस को सत्तारूढ़ दल के नेताओं के राजनीतिक हित साधने में लगा दिया गया है। झूठे मुकदमे, मनमर्जी की कार्रवाई और निर्दोषों पर दबाव यही इस सरकार का कामकाज बन गया है।

अखिलेश ने कहा कि भ्रष्टाचार ने सभी सीमाएं लांघीं यूपी में भ्रष्टाचार हर विभाग में गहराई तक फैला है। सरकार के लोग सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। नौ साल की सरकार में शिक्षा से लेकर विकास तक हर क्षेत्र में लूट और बेईमानी है। एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति होना इस सरकार की असल तस्वीर दिखाता है। हजारों शिकायतें थानों में पहुंचती हैं लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती है लोग परेशान घूम रहे है लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।