कोहरे के कारण सफर में संकट, लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट्स 25 से 27 तक कैंसिल

दिल्ली के लिए अमौसी एयरपोर्ट से सबसे अधिक यात्रियों का दबाव है। मौजूदा समय में औसतन चार फ्लाइटें इस रूट पर निरस्त हो रही हैं। कोहरे और परिचालन कारणों से कुछ और फ्लाइटें लगातार निरस्त रहेंगी। इस बीच, एयर इंडिया ने लखनऊ-दिल्ली के बीच चार फ्लाइटें 25 से 27 दिसम्बर तक के लिए निरस्त कर दी हैं।

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 1720 सुबह 9:45 बजे दिल्ली से आती है। इसके बाद यही विमान फ्लाइट नम्बर 1821 के रूप में यहां से 10:30 बजे दिल्ली रवाना होता है। ये फ्लाइटें तीन दिन लगातार निरस्त रहेंगी। इसी तरह एयर इंडिया का विमान एआई 1717 दिल्ली से 14:40 पर आकर 15:30 बजे एआई 1524 फ्लाइट नम्बर से रवाना होता है।

ये दोनों ही फ्लाइटें निरस्त चल रही हैं। ऊपर से शुक्रवार को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की 6ई 2026 और एयर इंडिया की एआई 2500 निरस्त रही। आने वाली फ्लाइटें एआई 2499 और 6ई 2107 भी निरस्त कर दी गईं।

सड़क पर कोहरा, ट्रेनें लेट, फ्लाइट कैंसिल... यात्रियों का कहना है कि व्यापारी वर्ग, छात्रों और निजी कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारियों का अक्सर दिल्ली आना-जाना लगा रहता है। कई जरूरी मीटिंग होती हैं। ऐसे में ऐन मौके पर फ्लाइट निरस्त होने से दिक्कत बढ़ गई है। लखनऊ से दिल्ली के बीच आने जाने वाली 26 फ्लाइटें हैं।