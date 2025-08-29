UP Lucknow Agra Expressway Road Accident near Etawah SDM Rajesh Jaiswal Death एक्सप्रेसवे पर हादसा, लखनऊ से लौट रहे आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एक्सप्रेसवे पर हादसा, लखनऊ से लौट रहे आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत

एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में लखनऊ से लौट रहे आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत हो गई। उनकी गाड़ी एक अज्ञात वाहन से टकराने की बात कही जा रही है। गाड़ी के चालक की हालत गंभीर है और सैफई अस्पताल में इलाज जारी है।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 29 Aug 2025 12:09 PM
एक्सप्रेसवे पर हादसा, लखनऊ से लौट रहे आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत

यूपी के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत हो गई। हादसा एक्सप्रेस वे पर इटावा के पास हुआ। एसडीएम लखनऊ से आगरा वापस लौट रहे थे। अपनी कार से लौट रहे एसडीएम दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजेश जायसवाल अपनी गाड़ी से आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वहीं, चालक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, आगरा में तैनात अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार जायसवाल अपनी कार से लखनऊ से लौट रहे थे तो एक्सप्रेस वे पर उनकी गाड़ी एक अज्ञात वाहन से टकराई। इससे उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भीषण हादसे की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजेश जायसवाल और उनके चालक को इलाज के सैफई अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने राजेश जायसवाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनके चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

परिवार और प्रशासन को राजेश जायसवाल की मौत की जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी जिससे हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी मिल सके। वहीं, हादसे की जानकारी होते ही प्रभारी तहसीलदार संतोष राजौरिया और प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी सैफई अस्पताल पहुंचे। राजेश जायसवाल के परिवार के साथ आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई। एसडीएम राजेश जायसवाल किरावली में तैनात थे और वर्तमान में कलेक्ट्रेट में अपर नगर मजिस्ट्रेट का चार्ज संभाल रहे थे।

