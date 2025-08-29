एक्सप्रेसवे पर हादसा, लखनऊ से लौट रहे आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत

एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में लखनऊ से लौट रहे आगरा में तैनात एसडीएम राजेश जायसवाल की मौत हो गई। उनकी गाड़ी एक अज्ञात वाहन से टकराने की बात कही जा रही है। गाड़ी के चालक की हालत गंभीर है और सैफई अस्पताल में इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, आगरा में तैनात अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार जायसवाल अपनी कार से लखनऊ से लौट रहे थे तो एक्सप्रेस वे पर उनकी गाड़ी एक अज्ञात वाहन से टकराई। इससे उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भीषण हादसे की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजेश जायसवाल और उनके चालक को इलाज के सैफई अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने राजेश जायसवाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनके चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।