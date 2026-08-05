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महिला बैंक मैनेजर पर बीच सड़क हमला, कार का शीशा खुलवाया फिर उड़ेल दिया केमिकल

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में एक महिला बैंक मैनेजर पर केमिकल फेंका गया। कार का शीशा खुलवाकर मंगलवार को महिला पर केमिकल फेंकने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है।

Woman Chemical attack
महिला बैंक मैनेजर पर केमिकल अटैक की घटना हुई। महिला कार से खुद अस्पताल पहुंची।

यूपी के लखनऊ में एक महिला बैंक मैनेजर पर केमिकल से हमला किया गया। आलमबाग रेलवे कॉलोनी में कार सवार बैंक मैनेजर मनप्रीत कौर पर मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे चेहरे पर केमिकल की शीशी स्कूटी सवार ने उड़ेल दी। आंखों में जलन और दिक्कत होने पर वह खुद कार से आनन फानन अजंता अस्पताल पहुंची। इलाज के बाद हालत सामान्य बताई जा रही है। महिला पर हमला किन कारणों से हुए पुलिस इसकी जांच में जुटी है। पुलिस स्कूटी सवार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि मनप्रीत का उनके पति से विवाद चल रहा है। सभी बिंदुओं पर पुलिस घटना की तफ्तीश कर रही है। मामले में इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मनप्रीत कौर मानकनगर इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक में मैनेजर हैं। मंगलवार शाम बैंक से काम खत्म कर रेलवे कालोनी पहुंची। वहां वह कार पार्क करती हैं। कार लेकर घर की ओर जा ही रही थी। इस बीच एक युवक स्कूटी से पहुंचा उसने शीशे पर ठकठक कर खुलावाया। शीशा खोलते ही उसने केमिकल की शीशी उनपर उड़ेल दी। आंखों में जलन और दिक्कत होने लगी। वह खुद कार से अजंता हॉस्पिटल पहुंची। इलाज कराया। अब हालत सामान्य है।

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इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं, महिला का बयान भी दर्ज किया गया। इस दौरान उनके पति से विवाद की जानकारी सामने आई है। संभावना है कि विवाद के कारण हमला करवाया गया हो। हमले के पीछे और भी कोई कारण हो सकता है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं. संदिग्ध की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी की पहचान होते ही उसकी पकड़ा जाएगा।

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पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध की तलाश जारी है। टीम उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। वहीं, महिला का कहना है कि उन्हें नहीं पता की हमला किसने किया या किसने करवाया। हमले के समय वो अपने घर जा रही थीं। उनकी गाड़ी कहां खड़ी होती है और वो कब निकलती हैं इसकी हमलावर को जानकारी थी क्योंकि उसने गाड़ी का शीशा खुलवाकर केमिकल उड़ेला। इसके बाद उनकी आंखों में जलन हुई तो वो सीधा गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गईं। पुलिस ने उन्हें हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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