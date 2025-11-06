फर्जी खाते खोलकर खपाए 20 करोड़ से अधिक रुपए, बैंक मैनेजर दो साथियों संग गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में अपराधियों के मददगार व चिनहट स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर उत्तम विश्वास और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने फर्जी खाते खोलकर 20 करोड़ से अधिक की रकम खपाई है।

यूपी के लखनऊ में साइबर क्राइम थाना और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अपराधियों के मददगार व चिनहट स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर उत्तम विश्वास और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बैंक मैनेजर ने फर्जी रीयल एस्टेट कंपनी समेत तमाम अन्य खाते खुलवाए थे। उन खातों में साइबर अपराधियों की 20 करोड़ से अधिक की रकम खपाई थी। इतना ही नहीं उसने अपने और रिश्तेदारों के नाम से भी कई खाते खोल रखे थे। उन खातों में भी ठगी की रकम मंगाता था।

पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में डिप्टी मैनेजर इंडसइंड बैंक उत्तम विश्वास निवासी कुर्सी रोड किरन एंक्लेव और बस्ती के जनपद के जगदीशपुर खम्हरिया का रहने वाला राजीव विश्वास, बभनान वभना पटेलनगर का उमाकांत है। तीनों को महानगर स्थित एक्सिस बैंक गोल गोल मार्केट के सामने से पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला कि बैंक मैनेजर और उसके दोनों साथी डिजिटल अरेस्ट, निवेश और खुद को बैंक अधिकारी बताकर ठगने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह से जुड़े थे। गिरोह के लोगों से मिलकर उनके द्वार ठगी गई रकम को मंगाने के लिए बैंक खाते मुहैया कराते थे।