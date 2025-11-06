Hindustan Hindi News
फर्जी खाते खोलकर खपाए 20 करोड़ से अधिक रुपए, बैंक मैनेजर दो साथियों संग गिरफ्तार

फर्जी खाते खोलकर खपाए 20 करोड़ से अधिक रुपए, बैंक मैनेजर दो साथियों संग गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में अपराधियों के मददगार व चिनहट स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर उत्तम विश्वास और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने फर्जी खाते खोलकर 20 करोड़ से अधिक की रकम खपाई है।

Thu, 6 Nov 2025 07:23 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ में साइबर क्राइम थाना और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अपराधियों के मददगार व चिनहट स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर उत्तम विश्वास और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बैंक मैनेजर ने फर्जी रीयल एस्टेट कंपनी समेत तमाम अन्य खाते खुलवाए थे। उन खातों में साइबर अपराधियों की 20 करोड़ से अधिक की रकम खपाई थी। इतना ही नहीं उसने अपने और रिश्तेदारों के नाम से भी कई खाते खोल रखे थे। उन खातों में भी ठगी की रकम मंगाता था।

पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में डिप्टी मैनेजर इंडसइंड बैंक उत्तम विश्वास निवासी कुर्सी रोड किरन एंक्लेव और बस्ती के जनपद के जगदीशपुर खम्हरिया का रहने वाला राजीव विश्वास, बभनान वभना पटेलनगर का उमाकांत है। तीनों को महानगर स्थित एक्सिस बैंक गोल गोल मार्केट के सामने से पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला कि बैंक मैनेजर और उसके दोनों साथी डिजिटल अरेस्ट, निवेश और खुद को बैंक अधिकारी बताकर ठगने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह से जुड़े थे। गिरोह के लोगों से मिलकर उनके द्वार ठगी गई रकम को मंगाने के लिए बैंक खाते मुहैया कराते थे।

उत्तम विश्वास गिरोह का सरगना

उत्तम विश्वास गिरोह का सरगना था। उसने अपने और रिश्तेदारों के नाम से भी करीब 10 खाते विभिन्न बैंकों में खुलवा रखे थे। पूछताछ में पता चला कि अब तक मैनेजर गिरोह के लोगों के साथ मिलकर जालसाजों की 20 करोड़ से अधिक ठगी की रकम को खातों में मंगा चुका है। मैनेजर ठगी की रकम खातों में मंगाने के लिए 10 से 20 फीसद तक कमीशन लेता था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
