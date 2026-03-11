ईद और रामनवमी से पहले आफत! एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग बंद, दोगुने दाम पर बिक्री

सामान्य तौर पर गैस सिलेंडर मिलने के दरवाजे दिन -प्रतिदिन एक- एक कर बंद हो रहे हैं। यूपी के अयोध्या में मंगलवार से ऑनलाइन बुकिंग सुविधा बंद कर दी गई। उपभोक्ताओं को नंबर डायल करते ही सुनाई पड़ रहा है कि आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है।

सामान्य तौर पर गैस सिलेंडर मिलने के दरवाजे दिन -प्रतिदिन एक- एक कर बंद हो रहे हैं। यूपी के अयोध्या में मंगलवार से ऑनलाइन बुकिंग सुविधा बंद कर दी गई। उपभोक्ताओं को नंबर डायल करते ही सुनाई पड़ रहा है कि आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। जिससे उपभोक्ताओं में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। साथ ही एजेंसी के मालिकों और कर्मचारियों ने भी अपने मोबाइल को बंद कर दिया है। जिससे गैस गोदामों पर खाली सिलेंडर लेकर पंहुचने वालों की संख्या बढ़ते क्रम में है।

जैसे-जैसे दिन बीत रहा है समस्याएं सुरसा राक्षसी की तरह मुंह फैलाने लगी हैं। अभी कुछ दिन बाद ईद और रामनवमी के पर्व हैं। ईद में ज्यादा पकवान बनाने के लिए सिलेंडर की अधिक खपत होती है। रामनवमी के दौरान मंदिरों में उत्सव को लेकर लाखों की भीड़ होगी। इन्हें इस बार भोजन कराने के लिए संत- महंतों के पास पर्याप्त ईंधन नही है। अयोध्या कैंट के राठ हवेली निवासी रेहान बताते हैं कि वह सुबह देवकाली स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें सिलेंडर न होने की बात कह कर लौटा दिया गया।

राम कचहरी चारों धाम मंदिर के महंत शशिकांत दास बताते हैं कि अभी से सिलेंडर की उपलब्धता में कमी है तो आने वाले दिनों में दिक्कतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कुछ दिनों बाद रामनवमी का पर्व है जिसमें उनके मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्सव में शामिल होते हैं। इस दौरान भंडारे का आयोजन होता है जिसमें एक साथ कई सिलेंडर की खपत होती है। इस बार के आयोजन को लेकर अभी से चिंता बढ़ गई है। इसी तरह दर्जनों मंदिरों के महंतों ने भी समस्याओं को साझा किया।

दोगुने दाम पर ब्लैक में मिल रहा सिलेंडर नाम न छापने की शर्त पर होटल संचालकों ने बताया की व्यावसायिक सिलेंडर बंद होने के बाद अब उनका सहारा घरेलू सिलेंडर ही है। एजेंसी द्वारा सिलेंडर मिलना बंद हो गया इसलिए अब उन्हें मजबूरी में ब्लैक में लेना पड़ रहा है। संचालकों ने बताया कि एक हजार का सिलेंडर उन्हें 18 सौ से दो हजार के बीच में मिल रहा है। होटल संचालकों ने बताया कि अगर यही हालात रहे तो उन्हें कुछ दिन बाद होटल बंद करना पड़ेगा। राम धाम के एक गैस एजेंसी के कार्यालय में संवाददाता ने देखा तो पर्याप्त भीड़ थी।

वहां दोपहर में लोगों को बताया जा रहा था कि सर्वर डाउन है इसलिए बुकिंग नहीं हो सकती है। कुछ उपभोक्ता यह वक्तव्य सुनते ही आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा ऑनलाइन बुकिंग भी बंद हो गई अब सर्वर डाउन हो गया तो सिलेंडर कहां से मिलेगा। हालांकि कार्यालय में बैठे कर्मचारियों ने उन्हें ऐप के माध्यम से सिलेंडर बुक करने की सलाह दी। उपभोक्ताओं ने बताया कि घर-घर सिलेंडर पहुंचाने की प्रक्रिया एजेंसी ने बंद कर दी है। कार्यालय में बताया जाता है कि उन्हें सिलेंडर लेने के लिए गोदाम तक जाना पड़ेगा और लाइन लगानी पड़ेगी। हालांकि भड़के लोगों को कर्मचारी शांत करते हुए दिखाई पड़े।

गैस की किल्ल्त एलपीजी की किल्लत के बीच जिला आपूर्ति विभाग ने स्थिति की मंगलवार को समीक्षा की। आम आदमी की परेशानी के बीच सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अपने मातहतों के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी ने बैठक करते हुए कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में सभी आयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सप्लाई चेन की स्थिति की जानकारी ली। डीएसओ बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि वर्तमान में जनपद में प्रतिदिन 11 हजार सिलेंडर की मांग है। इसकी तुलना में मंगलवार को जनपद को 14670 हजार घरेलु गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए।

उन्होने दावा किया कि घरेलु गैस की कोई किल्लत नहीं है। बस इतना है कि 25 दिन के पहले कोई दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। बेवजह परेशान न हों। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से थोड़ा माहौल खराब है। कुछ दिन में स्थिति सही हो जाएगी। बैठक में कंपनियों के नोडल अफसर मुख्य तौर पर इंडियन आयल के सेल्स आफीसर एनसी प्रवीन,अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा गैस ऐजेंसियों के प्रोपेराइटर मौजूद रहे। सभी को यह आगाह किया गया है कि आम आदमी परेशान न हो।