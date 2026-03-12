LPG Crisis UP LIVE: यूपी में गैस की किल्लत, कानपुर में कालाबाजारी; लखनऊ में सपा का प्रदर्शन

LPG GAS Cylinder

LPG Crisis UP LIVE: ईरान -इजरायल युद्ध के बीच यूपी में LPG का संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों यथा पेट्रोल-डीजल व घरेलू गैस सिलेंडर की कथित किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच सरकार ने देशवासियों से घबराकर ज्यादा बुकिंग या गैस का स्टॉक जमा नहीं करने की अपील की है। सरकार का दावा है कि कच्चे तेल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी उत्पादन में 25 फीसदी की वृद्धि हुई है।

12 Mar 2026, 01:05:14 PM IST LPG Crisis UP LIVE: केजीएमयू में स्वयं सहायता समूह ने खाना वितरण बंद किया LPG Crisis UP LIVE: केजीएमयू में स्वयं सहायता समूह ने खाना वितरण बंद कर दिया है। बड़ी संख्या में तीमारदारों को प्रतिदिन स्वयं सहायता समूह भोजन वितरित करते थे

12 Mar 2026, 01:03:35 PM IST LPG Crisis UP LIVE: अलीगढ़ में गैस एंजेसियों पर लंबी-लंबी कतारें LPG Crisis UP LIVE: अलीगढ़ में एलपीजी गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जिसका मुख्य कारण आपूर्ति में कमी और कड़े नियमों को माना जा रहा है। कॉमर्शियल सिलिंडरों की सप्लाई बंद होने और घरेलू सिलेंडर के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी संचालकों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि पहले के मुकाबले गैस एजेंसियों पर सिलिंडरों की सप्लाई में काफी कमी आई है, जिससे 3-4 दिन में एक गाड़ी पहुंचने की स्थिति बनी है। तेल कंपनियों ने निर्देश दिए हैं कि केवल बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को ही सिलिंडर दिया जाए, जिससे अचानक भीड़ बढ़ी है। जबकि 5 मार्च से कॉमर्शियल सिलिंडरों की सप्लाई बंद कर दी गई है। LPG%20Crisis%20UP%20LIVE:%20अलीगढ़%20में%20गैस%20एंजेसियों%20पर%20लंबी-लंबी%20कतारें%0a%0aCrisis%20UP%20LIVE:%20अलीगढ़%20में%20एलपीजी%20गैस%20एजेंसियों%20पर%20उपभोक्ताओं%20की%20लंबी%20कतारें%20देखी%20जा%20रही%20हैं।%20जिसका%20मुख्य%20कारण%20आपूर्ति%20में%20कमी%20और%20कड़े...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/uttar-pradesh/up-lpg-cylinder-shortage-live-update-black-marketing-lucknow-kanpur-varanasi-iran-israel-war-effect-live-blog-201773297681589.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__haAWi> LPG%20Crisis%20UP%20LIVE:%20अलीगढ़%20में%20गैस%20एंजेसियों%20पर%20लंबी-लंबी%20कतारें title="twitter" target="_blank">

12 Mar 2026, 01:00:44 PM IST LPG Crisis UP LIVE: कैटरिंग कारोबार को 50 करोड़ का झटका LPG Crisis UP LIVE: कानपुर में गैस संकट की आंच शादी समारोहों और दावतों तक पहुंच गई है। कैंटरिंग कारोबारियों ने मौके को भांपते हुए बुकिंग लेना बंद कर दिया है। इससे कैटरर्स को 50 करोड़ का झटका लगा है। वहीं मई और जून में होने वाली सहालग को लेकर परिवारों में चिंता बढ़ने लगी है।

12 Mar 2026, 12:56:03 PM IST LPG Crisis UP LIVE: कानपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी LPG Crisis UP LIVE: कानपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रीफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। दो स्थानों पर छापेमारी कर टीम ने 49 एलपीजी सिलेंडर के साथ रीफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रानिक कांटा बरामद किया। टीम ने दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कराया।

12 Mar 2026, 12:53:31 PM IST LPG Crisis UP LIVE: लखनऊ में बस अड्डे के पास बंद रहीं खानपान की दुकानें LPG Crisis UP LIVE: गैंस सिलेंडर की किल्लत के बीच लखनऊ के बस अड्डे के बाहर खानपान की कई दुकानें बंद नजर आई। लोगों से बातचीत में पता चला कि गैस सिलेंडर महंगा है। कोयले पर चाय बनाने में खर्चा ज्यादा आता है। इसलिए दुकान बंद करके ठेले पर रेडीमेड कपड़े बेचने का काम कर रहे है।

12 Mar 2026, 12:52:29 PM IST LPG Crisis UP LIVE: केजीएमयू में मरीजों की रोटियों में कटौती, हॉस्टल मेस ठप LPG Crisis UP LIVE: केजीएमयू में बुधवार को मरीजों को गैस की किल्लत की कीमत चुकानी पड़ी। मरीजों को मांग के मुताबिक रोटियां नहीं मिली। वहीं,कई की मेस में खाना नहीं बना। नतीजतन मेडिकल छात्र-छात्राएं होटल में खाना खाने को मजबूर हुए। कमर्शियल गैस की आपूर्ति रुकने से केजीएमयू में हड़कंप मच गया है। केजीएमयू प्रशासन ने डीएम को पत्र लिखकर गैस की आपूर्ति की गुजारिश की है।

12 Mar 2026, 12:50:39 PM IST LPG Crisis UP LIVE: क्या नालों से गैस निकालकर LPG की समस्याएं हल करेंगे- इमरान प्रतापगढ़ी LPG Crisis UP LIVE: कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये सब सिर्फ प्रधानमंत्री के खोखले बयान हैं। क्या आप नालों से गैस निकालकर समस्याएं हल करेंगे? फिर LPG कहां से भरवाएंगे? जो मेडल आप इजरायल से लेकर आए थे, उसका इनाम इस देश की जनता को महंगाई और LPG की कमी के रूप में मिल रहा है।

12 Mar 2026, 12:48:45 PM IST LPG Crisis UP LIVE: गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सपा का प्रदर्शन LPG Crisis UP LIVE: लखनऊ में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। सपा नेता ने कहा कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, गरीब आदमी परेशान है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ जनता को परेशान किया जा रहा है। यह सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी और गरीब विरोधी है।

12 Mar 2026, 12:43:11 PM IST LPG Crisis UP LIVE: कमर्शियल सिलेंडर को लेकर नई पाबंदिया लागू, होटल, ढाबा प्रतिष्ठानों की बढ़ी चिंता LPG Crisis UP LIVE: यूपी के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इंडियन ऑयल ने सभी गैस डिस्ट्रीब्यूटरों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग नहीं की जाएगी और मौजूदा स्टॉक को सुरक्षित रखा जाएगा। यह सिलेंडर केवल अस्पतालों और स्कूलों की कैंटीन को ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से होटल, ढाबा और छोटे खाने-पीने के प्रतिष्ठानों में चिंता बढ़ गई है।