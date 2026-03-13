Hindustan Hindi News
LPG Crisis: एलपीजी की किल्लत से डीजल चूल्हे तैयार, बाजार में इंडक्शन और ओवन का स्टॉक खत्म

Mar 13, 2026 09:00 am IST
यूपी की राजधानी लखनऊ में एलपीजी की किल्लत से हाहाकार मचा है। गुरुवार को गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ रही, लेकिन कंपनियों का सर्वर ठप होने और केवाईसी की अनिवार्यता से बुकिंग और डिलीवरी ठप हो गई। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ कमर्शियल सप्लाई बंद होने से होटल, ढाबे और टिफिन सर्विस बंदी की कगार पर हैं।

रेस्टोरेंट में डीजल वाले चूल्हे की तैयारी

निगोहा कस्बे के क्लासिक रेस्टोरेंट के मालिक अंशुल त्रिवेदी ने बताया कि उनके पास एक सिलेंडर बचा है जिसके सहारे चाइनीज चाय काफी की बिक्री बंद करके केवल खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चूल्हे के लिए संपर्क किया गया तो वो भी नहीं मिल पा रहा अब आगे लकड़ी के चूल्हे का ही सहारा लेना पड़ेगा।

मोहनलालगंज कस्बे के होटल मालिक शिवप्रकाश गुप्ता ने बताया कि गैस सिलेंडर न मिलने से उनके यहां पूर्णतया भट्टी का काम बंद हो गया है। अब केवल बनी रखी मिठाई की बिक्री की जा रही है। समोसे और अन्य खाद्य सामग्री के लिय ग्राहकों को वापस भेजा जा रहा है।

बाजार में इंडक्शन चूल्हा,ओवन का स्टॉक खत्म

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण बाजार में इंडक्शन चूल्हे और माइक्रोवेव ओवन की बंपर बिक्री से स्टॉक खत्म हो गया है। पिछले पांच दिनों के भीतर लखनऊ में 15 हजार से अधिक इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक केतली बिक चुके हैं। नाका हिंडोला के प्रमुख व्यवसायी विनोद कुमार ने बताया कि ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी की खबरों ने आम जनता को चिंतित कर दिया है। लोग इस आशंका में हैं कि आने वाले दिनों में न केवल गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि सिलेंडरों की किल्लत भी हो सकती है। इसी के चलते मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।

लखनऊ में पहले पूरे महीने में चार पांच हजार इंडक्शन बिकते थे, लेकिन बीते पांच दिनों में 15 हजार से अधिक इंडक्शन और माइक्रोवेव बिक चुके हैं। अयोध्या रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक आइटम कारोबारी नितिन अग्रवाल ने बताया कि शहर में 1000 से अधिक छोटी-बड़ी दुकान व शोरूम है। उनमें दो हजार से पांच हजार रुपये तक इंडक्शन चूल्हा बिक रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण बाजार में इंडक्शन चूल्हे की मांग बढ़ गई है।

इलेक्ट्रिक केतली व राइस कुकर की बिक्री भी बढ़ी

बाजार में इलेक्ट्रिक केतली और हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक राइस कुकर की बिक्री भी खूब बढ़ी है। नाका हिंडोला परिक्षेत्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन मनोचा ने बताया कि स्टॉक खत्म हो रहा है, नए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। भूतनाथ मार्केट कारोबारी लवकुश ने बताया कि ग्राहक माइक्रोवेव ओवन भी खरीद रहे हैं।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

