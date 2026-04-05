पीएनजी का नए कनेक्शन के बिल में 500 रुपये की छूट, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क माफ
एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं।
एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं। साथ ही नया कनेक्शन लेने वालों के लिए पहले बिल में 500 रुपये की छूट देने पर भी बात चल रही है।
शहर में 84 हजार पीएनजी के घरेलू उपभोक्ता हैं। इसके अलावा इस बीच 900 लोगों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ग्रीन गैस के एजीएम विपणन प्रवीण सिंह के अनुसार 14 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 190 नए कनेक्शन दिए गए हैं। सरकारी कंपनी की कोशिश है कि जितना संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी का कनेक्शन दिया जाए। ऐसे में तीन चरणों में योजना बनाकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
एक हजार से ज्यादा लोगों को माह भर से नहीं मिला सिलेंडर
नगराम क्षेत्र के एलपीजी भारत गैस के एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं को उन्नाव के असरेंदा से नगराम आने वाले वाहन से सिलेंडर सप्लाई होती है। बीते एक माह से यह वाहन नहीं आया है। होली के पहले की बुकिंग वाले ग्रामीण उपभोक्ता दर-दर भटकने पर मजबूर हैं जबकि क्षेत्र मे भारत के एक हजार से अधिक उपभोक्ता है। इनमें से कई के घर में अब चूल्हे और अंगीठी के सहारे रसोई चल रही है।
समेसी मजरा रामबक्स खेड़ा गांव निवासी राम सजीवन ने बताया होली के पहले 2 मार्च को बुकिंग हुई थी। बावजूद इसके असरेंदा से आने वाली गाड़ी का तब से आना बंद है। वहीं, नगराम के राजकुमार, राजाराम ने बताया एक माह पहले की बुकिंग हो चुकी थी। गाड़ी के इंतजार मे समेसी बाजार स्थित वितरण प्वाइंट के रोज चक्कर लगा रहा हूं। लकड़ी और कंडे से चूल्हे पर खाना बन रहा है। भारत गैस उपभोक्ताओ का कहना है कि होली के बाद से बुकिंग भी नही हो पा रही । आफिस के फोन नंबर की इनकमिंग सेवा भी बंद है। मजबूरी में घर में अंगीठी से खाना बन रहा है। अंगीठी की आदत न होनेे से महिलाओं और घर में धुआं भरने से बच्चों को भी खासी दिक्कत हो रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें