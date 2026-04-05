Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएनजी का नए कनेक्शन के बिल में 500 रुपये की छूट, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क माफ

Apr 05, 2026 02:32 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share

एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं।

पीएनजी का नए कनेक्शन के बिल में 500 रुपये की छूट, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क माफ

एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं। साथ ही नया कनेक्शन लेने वालों के लिए पहले बिल में 500 रुपये की छूट देने पर भी बात चल रही है।

शहर में 84 हजार पीएनजी के घरेलू उपभोक्ता हैं। इसके अलावा इस बीच 900 लोगों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ग्रीन गैस के एजीएम विपणन प्रवीण सिंह के अनुसार 14 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 190 नए कनेक्शन दिए गए हैं। सरकारी कंपनी की कोशिश है कि जितना संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी का कनेक्शन दिया जाए। ऐसे में तीन चरणों में योजना बनाकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:UP Top News: यूपी से एक और आतंकी गिरफ्तार, KGMU में बनी मजारों पर बुलडोजर एक्शन

एक हजार से ज्यादा लोगों को माह भर से नहीं मिला सिलेंडर

नगराम क्षेत्र के एलपीजी भारत गैस के एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं को उन्नाव के असरेंदा से नगराम आने वाले वाहन से सिलेंडर सप्लाई होती है। बीते एक माह से यह वाहन नहीं आया है। होली के पहले की बुकिंग वाले ग्रामीण उपभोक्ता दर-दर भटकने पर मजबूर हैं जबकि क्षेत्र मे भारत के एक हजार से अधिक उपभोक्ता है। इनमें से कई के घर में अब चूल्हे और अंगीठी के सहारे रसोई चल रही है।

ये भी पढ़ें:पुलिस की शह पर चल रहा था सेक्स रैकेट; चौकी इंचार्ज सस्पेंड, रडार पर 18 होटल

समेसी मजरा रामबक्स खेड़ा गांव निवासी राम सजीवन ने बताया होली के पहले 2 मार्च को बुकिंग हुई थी। बावजूद इसके असरेंदा से आने वाली गाड़ी का तब से आना बंद है। वहीं, नगराम के राजकुमार, राजाराम ने बताया एक माह पहले की बुकिंग हो चुकी थी। गाड़ी के इंतजार मे समेसी बाजार स्थित वितरण प्वाइंट के रोज चक्कर लगा रहा हूं। लकड़ी और कंडे से चूल्हे पर खाना बन रहा है। भारत गैस उपभोक्ताओ का कहना है कि होली के बाद से बुकिंग भी नही हो पा रही । आफिस के फोन नंबर की इनकमिंग सेवा भी बंद है। मजबूरी में घर में अंगीठी से खाना बन रहा है। अंगीठी की आदत न होनेे से महिलाओं और घर में धुआं भरने से बच्चों को भी खासी दिक्कत हो रही है।

ये भी पढ़ें:दामाद पसंद नहीं है, बेटी नहीं भेजूंगा...शादी के बाद विदाई के समय पलटा बाप
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।