पीएनजी का नए कनेक्शन के बिल में 500 रुपये की छूट, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क माफ

एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं।

एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ में सेवा प्रदाता ग्रीन गैस ने पीएनजी कनेक्शन सुलभ करने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी क्रम में नया कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत अन्य शुल्क फिलहाल माफ कर दिए गए हैं। साथ ही नया कनेक्शन लेने वालों के लिए पहले बिल में 500 रुपये की छूट देने पर भी बात चल रही है।

शहर में 84 हजार पीएनजी के घरेलू उपभोक्ता हैं। इसके अलावा इस बीच 900 लोगों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ग्रीन गैस के एजीएम विपणन प्रवीण सिंह के अनुसार 14 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 190 नए कनेक्शन दिए गए हैं। सरकारी कंपनी की कोशिश है कि जितना संभव हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएनजी का कनेक्शन दिया जाए। ऐसे में तीन चरणों में योजना बनाकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

एक हजार से ज्यादा लोगों को माह भर से नहीं मिला सिलेंडर नगराम क्षेत्र के एलपीजी भारत गैस के एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं को उन्नाव के असरेंदा से नगराम आने वाले वाहन से सिलेंडर सप्लाई होती है। बीते एक माह से यह वाहन नहीं आया है। होली के पहले की बुकिंग वाले ग्रामीण उपभोक्ता दर-दर भटकने पर मजबूर हैं जबकि क्षेत्र मे भारत के एक हजार से अधिक उपभोक्ता है। इनमें से कई के घर में अब चूल्हे और अंगीठी के सहारे रसोई चल रही है।