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कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए कनेक्शन पर लगी रोक हटी, महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर

May 03, 2026 07:19 am ISTSrishti Kunj ज्ञान प्रकाश, लखनऊ
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यूपी की राजधानी लखनऊ शहर के 50 हजार से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडरों से लेकर छोटे ढाबों वालों को बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले नए कॉमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन पर लगी रोक हटा ली है।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए कनेक्शन पर लगी रोक हटी, महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर

LPG Crisis: यूपी की राजधानी लखनऊ शहर के 50 हजार से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडरों से लेकर छोटे ढाबों वालों को बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले नए कॉमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन पर लगी रोक हटा ली है। अब अपने ढाबे या खानपान की स्टॉल का साक्ष्य देते हुए वे नया कनेक्शन ले सकते हैं। तेल कंपनियों के अनुसार शहर में 19 किलोग्राम वाले 16 हजार सिलेंडरों की एक माह में खपत हुई है। इसमें भी 5000 सिलेंडर वो हैं जो शादियों में उपयोग किए गए।

दूसरी ओर छोटे ढाबों, होटलों और स्ट्रीट फूड वेंडरों की संख्या जोड़ लें तो यह आंकड़ा 60 हजार से ऊपर निकल जाएगा। इन्दिरा नगर में सेक्टर 25 के पास दुकान लगाने वाले एक विक्रेता ने कहा कि वह घरेलू सिलेंडर प्रयोग कर रहा है। उसे थोड़े ज्यादा रुपये देने पर गैस मिलता है। मार्च में आए संकट के बाद से जो सिलेंडर ब्लैक में 1100 का मिल रहा था अब तीन हजार में मिल रहा है। पास के ही एक स्ट्रीट वेंडर ने बताया कि उसको जो गैस सिलेंडर मिला उसमें पानी मिला हुआ था।

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कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का हुआ असर

तेल कंपनियों और आपूर्ति विभाग ने घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ कई कार्रवाइयां की हैं। लखनऊ में एक गैस एजेंसी पर एफआईआर हुई है। कृष्णानगर में एक डिलिवरीमैन को कालाबाजारी में गिरफ्तार किया गया है। तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक संजय भंडारी के अनुसार 33,117 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें 12,701 सिलेंडर जब्त किए गए।

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चाय और समोसे से लेकर खाने की थाली तक महंगाई की मार

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की बेतहाशा बढ़ोतरी ने छोटे कारोबारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक की कमर तोड़ दी है। इससे सुबह की चाय-समोसे से लेकर रात में खाने की थाली तक महंगी हो गई है। वहीं कोयला और लकड़ी के दामों में इजाफा हो रहा है। दो महीने के भीतर फुटकर बाजार में 35 रुपये किलो बिकने वाला कोयला 60-70 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं लकड़ी भी 10 रुपये किलो महंगी हो गई है। कारोबारियों के मुताबिक खानपान की कुल लागत में एलपीजी का हिस्सा औसतन 12 फीसदी होता है। ऐसे में जब लागत ही बढ़ गई है, तो पुराने दामों पर सामान बेचना मुमकिन नहीं है।

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शादी-विवाह में खाने की थाली 150-200 रुपये महंगी हो जाएगी। जो थाली 600 रुपये की थी वह 750-800 रुपये में हो जाएगी। टेंट कैटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि एक शादी में कम से कम 14-15 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं ऐसे में सिलेंडर के दाम बढ़ने से दिक्कत होगी।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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