UP Live News Today: 35 जिलों में आज हीटवेव का यलो अलर्ट, सीएम योगी बंगाल में करेंगे धुआंधार प्रचार

आधी रात भतीजी के कमरे में पकड़ाया चाचा, आहत पिता ने खाया जहर
शाहजहांपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक सगा चाचा अपनी 16 वर्षीय भतीजी के कमरे में आधी रात पकड़ा गया। इससे आहत किशोरी के पिता ने जहर खा लिया है।
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (PTI Photo)
UP Live News Today : यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 35 जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, मथुरा, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल हैं।
उधर, पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आखिरी चरण में चल रहा है। अंतिम चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार करेंगे। वह चार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी सुबह से शाम तक अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
आधी रात भतीजी के कमरे में पकड़ाया चाचा, आहत पिता ने खाया जहर
शाहजहांपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक सगा चाचा अपनी 16 वर्षीय भतीजी के कमरे में आधी रात पकड़ा गया। इससे आहत किशोरी के पिता ने जहर खा लिया है।
अखिलेश पर हमला करते-करते अपनी सरकार के कांड गिना गए ओपी राजभर
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब गाजीपुर कांड को लेकर सपा और अखिलेश यादव पर हमला करते-करते अपनी ही सरकार में हुई आपराधिक घटनाओं का गिना दिया।
महिला डांसर के ठुमके पर बवाल, स्टेज पर चढ़ गई बेकाबू नशेबाजों की टोली; जमकर की मनमानी
महिला डांसरों के ठुमके देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। एक टोली स्टेज पर भी चढ़ गई और जमकर मनमानी की। डांस के दौरान ग्रामीण स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस से ग्रामीणों ने धक्कामुक्की शुरू कर दी।
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी के बीच आई राहत की खबर, इस दिन बारिश, पारा गिरने के आसार
UP Rain: उत्तर प्रदेश में लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग से थोड़ी राहत की खबर ये आई है कि मंगलवार से हालात थोड़े बदलने के आसार हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो पहले दिन वेस्ट, दूसरे दिन ईस्ट यूपी में सक्रिय होगा। इसकी वजह से हल्की बारिश हो सकती है।
डिलीवरी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के सीने पर बैठ पेट दबाने लगी कर्मचारी, यूपी के नर्सिंग होम में गजब कांड
नर्सिंग होम के लेबर रूम में गजब कांड हो गया। प्रेग्नेंट महिला दर्द से कराह रही थी। इसी दौरान एक महिला कर्मचारी उसके सीने पर बैठ गई। आरोप है कि उसने सीने पर बैठकर प्रसूता का पेट दबाना शुरू किया। नवजात इतना सब कुछ सह नहीं सका और उसकी मौत हो गई।
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