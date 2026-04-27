UP Live News Today: 35 जिलों में आज हीटवेव का यलो अलर्ट, सीएम योगी बंगाल में करेंगे धुआंधार प्रचार

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (PTI Photo)

UP Live News Today : यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 35 जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, मथुरा, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल हैं। उधर, पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आखिरी चरण में चल रहा है। अंतिम चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार करेंगे। वह चार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी सुबह से शाम तक अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।