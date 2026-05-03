UP Live News: कॉमर्शियल सिलेंडर के नए कनेक्शन से रोक हटी, 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या

UP Live News: यूपी की राजधानी लखनऊ शहर के 50 हजार से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडरों से लेकर छोटे ढाबों वालों को बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले नए कॉमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन पर लगी रोक हटा ली है। कासगंज में नामकरण संस्कार के दौरान एक युवक ने शराब के लिए पानी न लाने पर 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया।

3 May 2026, 08:17:05 AM IST

पानी की टंकी पर फंसे किशोरों को हेलिकाप्टर से किया गया रेस्क्यू, पंद्रह घंटे बाद उतारे गए सुरक्षित

सिद्धार्थनगर शहर के कांशीराम आवास की पानी के टंकी की सीढ़ी शनिवार को टूट कर गिरने से उस पर चढ़े पांच बच्चों में तीन नीचे गिर गए थे। एक की मौत हो चुकी है दो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। दो बच्चे टंकी के ऊपर ही फंसे रह गए थे। गोरखपुर से आई एसडीआरएफ रास्ता नहीं बन पाने से रेस्क्यू नहीं कर पाई तो सुबह पांच बजे प्रशासन की पहल पर हैलीकॉप्टर आया और कुछ देर बाद एक, एक कर दोनों कर किशोरों को सुरक्षित उतारा।

पानी की टंकी की सीढ़ी दो बजे दोपहर में टूटी थी। इस बीच उसपर दो किशोर फंसे रहे। शाम छह बजे एसआई कामरान के नेतृत्व में गोरखपुर से आई बीस सदस्यीय टीम ने वाहन को अंदर ले जाने के लिए पहले रास्ता बनाने की कोशिश की लेकिन सुरक्षित सड़क नहीं बन सकी थी।