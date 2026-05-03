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UP Live News: कॉमर्शियल सिलेंडर के नए कनेक्शन से रोक हटी, 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या

UP Live News: यूपी में एलपीजी संकट के बीच कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए कनेक्शन पर लगी रोक हटाई गई है। हालांकि, सिलेंडर के बढ़ते दामों से जनता परेशन है। शराब में मिलाने के लिए पानी नहीं लाने पर कासंगज में एक नशेड़ी ने 9 साल का बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी।

UP Live News: कॉमर्शियल सिलेंडर के नए कनेक्शन से रोक हटी, 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या

Murder

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sun, 03 May 2026 08:17 AM IST
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UP Live News: यूपी की राजधानी लखनऊ शहर के 50 हजार से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडरों से लेकर छोटे ढाबों वालों को बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले नए कॉमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन पर लगी रोक हटा ली है। कासगंज में नामकरण संस्कार के दौरान एक युवक ने शराब के लिए पानी न लाने पर 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया।

3 May 2026, 08:17:05 AM IST

पानी की टंकी पर फंसे किशोरों को हेलिकाप्टर से किया गया रेस्क्यू, पंद्रह घंटे बाद उतारे गए सुरक्षित

सिद्धार्थनगर शहर के कांशीराम आवास की पानी के टंकी की सीढ़ी शनिवार को टूट कर गिरने से उस पर चढ़े पांच बच्चों में तीन नीचे गिर गए थे। एक की मौत हो चुकी है दो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। दो बच्चे टंकी के ऊपर ही फंसे रह गए थे। गोरखपुर से आई एसडीआरएफ रास्ता नहीं बन पाने से रेस्क्यू नहीं कर पाई तो सुबह पांच बजे प्रशासन की पहल पर हैलीकॉप्टर आया और कुछ देर बाद एक, एक कर दोनों कर किशोरों को सुरक्षित उतारा।

पानी की टंकी की सीढ़ी दो बजे दोपहर में टूटी थी। इस बीच उसपर दो किशोर फंसे रहे। शाम छह बजे एसआई कामरान के नेतृत्व में गोरखपुर से आई बीस सदस्यीय टीम ने वाहन को अंदर ले जाने के लिए पहले रास्ता बनाने की कोशिश की लेकिन सुरक्षित सड़क नहीं बन सकी थी।

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3 May 2026, 07:58:13 AM IST

शराब में मिलाने के लिए पानी नहीं लाया 9 साल का बच्चा, नशेड़ी रिश्तेदार ने सीने में उतार दी गोली

कासगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नामकरण संस्कार के दौरान एक युवक ने शराब के लिए पानी न लाने पर 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शराब में मिलाने के लिए पानी नहीं लाया 9 साल का बच्चा, नशेड़ी रिश्तेदार ने सीने में उतार दी गोली

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3 May 2026, 07:32:55 AM IST

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए कनेक्शन पर लगी रोक हटी, महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर

यूपी की राजधानी लखनऊ शहर के 50 हजार से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडरों से लेकर छोटे ढाबों वालों को बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले नए कॉमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन पर लगी रोक हटा ली है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए कनेक्शन पर लगी रोक हटी, महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर

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