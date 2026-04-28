UP Live News Today: मोदी काशी को देंगे अरबों के उपहार, बांदा में गर्मी ने तोड़ा 75 साल का रिकॉर्ड

होमगार्ड परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश, चार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। चार अलग अलग जिलों से चार लोगों को पकड़ा गया है।
Police personnel stand guard near a hoarding of Prime Minister Narendra Modi ahead of his visit, in Varanasi, Uttar Pradesh, Monday, April 27, 2026. (PTI Photo)
UP Live News Today: Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी आ रहे हैं। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मंच से बनारस-पुणे और अयोध्या-मुंबई दो नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अगले दिन बुधवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करने जाएंगे।
अप्रैल में सर्वाधिक गर्मी का बांदा में नया रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बांदा का अधिकतम पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्ष 1951 से अब तक इतना तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। देश में सबसे गर्म रहे शहरों की सूची में भी बांदा सबसे ऊपर रहा।
होमगार्ड परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश, चार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। चार अलग अलग जिलों से चार लोगों को पकड़ा गया है।
गर्मी और हीटवेव से बचाव को स्कूलों में विशेष इंतजाम
उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसे लेकर सरकार भी एक्टिव है। हीटवेव से छात्रों को बचाने के लिए स्कूलों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है।
पीएम मोदी वाराणसी से आज देंगे अरबों की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मंगलवार को छह हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इस दौरान वाराणसी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे।
UP Weather: बांदा में रिकार्डतोड़ गर्मी के बीच झांसी-ललितपुर में फुहारें, आज इस इलाके में भी होगी बारिश
Rain in UP : गर्मी के तीखे तेवरोंं के बीच कल झांसी और ललितपुर में राहत की फुहारें पड़ीं हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की उम्मीद है। सोमवार को बांदा का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था।
यूपी: चौड़ीकरण की जद में आई मस्जिदों के लिए मांगा फतवा, वाराणसी दालमंडी में लग रहे लाल निशान
यूपी में चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्जिदों के लिए दारुल उलूम देवंबद, बरेली, मुबारकपुर, मुरादाबाद और बनारस के कई मदरसों से फतवा मांगा गया है। वाराणसी की दालमंडी में चौड़ीकरण हो रहा है। इसकी जद में छह मस्जिदें आ रही हैं। पिछले दिनों दो सौ साल पुरानी लंगड़ा हाफिज मस्जिद पर लाल निशान लगाया गया था।
तलाक के बाद महिला का कानूनी उत्तराधिकारी कौन ? इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया अहम फैसला
इस मामले में पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। समझौते के तौर पर पत्नी को 20 लाख रुपये दिए जाने थे। इसमें से 4 लाख रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। बाकी 16 लाख रुपये का चेक तैयार होने के कुछ ही दिन पहले महिला की मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट ने यह निर्णय मृतका की मां की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
यूपी की इस महिला BSA और क्लर्क को भगोड़ा घोषित कराएगी पुलिस, NBW के बावजूद फरार चल रहे दोनों
देवरिया में तैनात शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने 20 फरवरी को सुसाइड कर लिया था। इस केस में महिला बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और क्लर्क संजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। दोनों नौकरी से सस्पेंड हैं और फरार चल रहे हैं। गैर जमानती वारंट के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए।
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