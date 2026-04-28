UP Live News Today: मोदी काशी को देंगे अरबों के उपहार, बांदा में गर्मी ने तोड़ा 75 साल का रिकॉर्ड

Police personnel stand guard near a hoarding of Prime Minister Narendra Modi ahead of his visit, in Varanasi, Uttar Pradesh, Monday, April 27, 2026. (PTI Photo)

UP Live News Today: Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी आ रहे हैं। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मंच से बनारस-पुणे और अयोध्या-मुंबई दो नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अगले दिन बुधवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करने जाएंगे। अप्रैल में सर्वाधिक गर्मी का बांदा में नया रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बांदा का अधिकतम पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्ष 1951 से अब तक इतना तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। देश में सबसे गर्म रहे शहरों की सूची में भी बांदा सबसे ऊपर रहा।