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UP Live News Today: मोदी काशी को देंगे अरबों के उपहार, बांदा में गर्मी ने तोड़ा 75 साल का रिकॉर्ड

UP Live News Today : पांच माह के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 54वां काशी दौरा होने जा रहा है। वह एक बार फिर काशीवासियों की झोली में अरबों की सौगात देंगे। वहीं यूपी के बांदा में गर्मी ने 75 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। हालांकि आज से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है।

UP Live News Today: मोदी काशी को देंगे अरबों के उपहार, बांदा में गर्मी ने तोड़ा 75 साल का रिकॉर्ड

Police personnel stand guard near a hoarding of Prime Minister Narendra Modi ahead of his visit, in Varanasi, Uttar Pradesh, Monday, April 27, 2026. (PTI Photo)

Ajay Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 28 Apr 2026 08:50 AM IST
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UP Live News Today: Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी आ रहे हैं। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मंच से बनारस-पुणे और अयोध्या-मुंबई दो नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अगले दिन बुधवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करने जाएंगे।

अप्रैल में सर्वाधिक गर्मी का बांदा में नया रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बांदा का अधिकतम पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्ष 1951 से अब तक इतना तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। देश में सबसे गर्म रहे शहरों की सूची में भी बांदा सबसे ऊपर रहा।

28 Apr 2026, 08:50:08 AM IST

होमगार्ड परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश, चार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। चार अलग अलग जिलों से चार लोगों को पकड़ा गया है।

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28 Apr 2026, 08:48:22 AM IST

गर्मी और हीटवेव से बचाव को स्कूलों में विशेष इंतजाम

उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसे लेकर सरकार भी एक्टिव है। हीटवेव से छात्रों को बचाने के लिए स्कूलों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है।

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28 Apr 2026, 08:46:32 AM IST

पीएम मोदी वाराणसी से आज देंगे अरबों की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मंगलवार को छह हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इस दौरान वाराणसी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे।

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28 Apr 2026, 08:06:14 AM IST

UP Weather: बांदा में रिकार्डतोड़ गर्मी के बीच झांसी-ललितपुर में फुहारें, आज इस इलाके में भी होगी बारिश

Rain in UP : गर्मी के तीखे तेवरोंं के बीच कल झांसी और ललितपुर में राहत की फुहारें पड़ीं हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की उम्मीद है। सोमवार को बांदा का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था।

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28 Apr 2026, 08:06:14 AM IST

यूपी: चौड़ीकरण की जद में आई मस्जिदों के लिए मांगा फतवा, वाराणसी दालमंडी में लग रहे लाल निशान

यूपी में चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्जिदों के लिए दारुल उलूम देवंबद, बरेली, मुबारकपुर, मुरादाबाद और बनारस के कई मदरसों से फतवा मांगा गया है। वाराणसी की दालमंडी में चौड़ीकरण हो रहा है। इसकी जद में छह मस्जिदें आ रही हैं। पिछले दिनों दो सौ साल पुरानी लंगड़ा हाफिज मस्जिद पर लाल निशान लगाया गया था।

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28 Apr 2026, 08:06:14 AM IST

तलाक के बाद महिला का कानूनी उत्तराधिकारी कौन ? इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया अहम फैसला

इस मामले में पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। समझौते के तौर पर पत्नी को 20 लाख रुपये दिए जाने थे। इसमें से 4 लाख रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। बाकी 16 लाख रुपये का चेक तैयार होने के कुछ ही दिन पहले महिला की मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट ने यह निर्णय मृतका की मां की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।

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28 Apr 2026, 08:06:14 AM IST

यूपी की इस महिला BSA और क्लर्क को भगोड़ा घोषित कराएगी पुलिस, NBW के बावजूद फरार चल रहे दोनों

देवरिया में तैनात शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने 20 फरवरी को सुसाइड कर लिया था। इस केस में महिला बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और क्लर्क संजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।  दोनों नौकरी से सस्पेंड हैं और फरार चल रहे हैं। गैर जमानती वारंट के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए।

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