UP Live News: गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री में सफर, मई दिवस पर योगी सरकार के कई ऐलान

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

UP Live News: गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अगले लगभग 15 दिनों तक इस मार्ग पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल दरों का प्रस्ताव तैयार है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीषण गर्मी और 'हीट वेव' को देखते हुए श्रमिकों के लिए नए कार्य-घंटे निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर (1800-180-5160) भी जारी किए गए हैं।