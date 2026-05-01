UP Live News: गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री में सफर, मई दिवस पर योगी सरकार के कई ऐलान

1 May 2026, 07:52:05 AM IST
मकान के ऊपर हाईटेंशन तार के चपेट में आने दो बच्चे झुलसे, भर्ती कराया
गोंडा में ग्राम परेटा के चिंता पुरवा गांव में गुरुवार की शाम निर्माणाधीन मकान की छत पर खेलते समय बिजली की हाईटेंशन तार के चपेट में आए दो बच्चे आदित्य तिवारी (10) व आठ वर्षीय आकांक्षा गंभीर रूप से म झुलस गए। परिजन आनन फानन में दोनों को परसपुर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
1 May 2026, 07:36:26 AM IST
मई दिवस पर योगी सरकार के कई ऐलान, श्रमिकों को दोपहर में 5 घंटे आराम
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीषण गर्मी और 'हीट वेव' को देखते हुए श्रमिकों के लिए नए कार्य-घंटे निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर (1800-180-5160) भी जारी किए गए हैं।
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1 May 2026, 07:36:15 AM IST
गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री सफर, जानें कब से टोल टैक्स लगेगा
गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अगले लगभग 15 दिनों तक इस मार्ग पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल दरों का प्रस्ताव तैयार है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री सफर, योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू होगा टोल टैक्स