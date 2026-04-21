UP Live News: महिला आरक्षण बीजेपी ने की विपक्ष की घेराबंदी, लखनऊ में जनाक्रोश यात्रा निकाली

21 Apr 2026, 10:23:42 AM IST
आपराधिक केस में नौकरी गई तो क्या बरी हो जाने से वापस मिल जाएगी? हाई कोर्ट ने साफ की स्थिति
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोनों कार्यवाहियों में आरोप, साक्ष्य और गवाह समान हों और न्यायालय द्वारा ‘सम्मानपूर्वक बरी’ किया गया हो, तो स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यदि बरी होना केवल संदेह का लाभ या गवाहों के मुकर जाने के कारण हुआ हो, तो विभागीय कार्रवाई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता।
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21 Apr 2026, 10:23:01 AM IST
UP Weather: दक्षिण-पश्चिमी हवाओं से भीषण गर्मी की चपेट में यूपी, प्रयागराज-वाराणसी में हीट वेव
प्रयागराज, वाराणसी और बहराइच में हीट वेव यानी लू चली। बाराबंकी, सुलतानपुर और शाहजहांपुर भी इस स्थिति के काफी करीब रहे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने और वेस्ट यूपी में ऊष्ण रात की संभावना जताई है।
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21 Apr 2026, 10:22:18 AM IST
‘जो किया वो भुगतो’, जुड़वा बेटियों के कातिल से पिता-बड़े भाई ने मुंह मोड़ा; फूट-फूट कर रोई रेशमा
पुलिस ने रेशमा को जगाया और उसे जुड़वा बेटियों के कत्ल की जानकारी हुई तो उसने सबसे पहले शशिरंजन के बड़े भाई राजीव मिश्रा को फोन कर पूरी घटना बताई। राजीव ने पिता शेखर मिश्रा को पूरी जानकारी दी। इस पर उन्होंने कहा जैसा किया वैसा भुगते।
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21 Apr 2026, 10:21:30 AM IST
यूपी के इस कॉलेज के 30 शिक्षकों-कर्मचारियों पर लगे धर्मांतरण के आरोप से हड़कंप, फर्जी निकले दस्तखत
इस कॉलेज के 30 शिक्षकों और कर्मचारियों पर धर्मान्तरण समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने पत्रों में दिए गए मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया। पता चला कि उसके नाम का दुरुपयोग किया गया।
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21 Apr 2026, 10:20:17 AM IST
ससुर की मौत के 6 महीने बाद बहू बोली-साहब मैंने प्रेमी के कहने पर उन्हें जहर देकर मार डाला; जानें फिर
जब महिला ने ससुर को जहर देकर मारने की बात कही तो पुलिस हैरान रह गई। अब तक इस मामले में हत्या का कोई संदेह सामने नहीं आया था। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी अंतरात्मा उसे लगातार कचोट रही थी, इसलिए सच्चाई उजागर करने का फैसला किया।
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21 Apr 2026, 10:03:36 AM IST
महिला आरक्षण बिल पर सीएम योगी की अगुवाई में जनाक्रोश यात्रा
संसद में महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा पारित न होने को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी सड़क पर उतरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 काली दास मार्ग से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधानभवन तक महिलाओं का जनाक्रोश यात्रा (पदयात्रा) निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित कर इसकी शुरुआत की।