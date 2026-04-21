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UP Live News: महिला आरक्षण बीजेपी ने की विपक्ष की घेराबंदी, लखनऊ में जनाक्रोश यात्रा निकाली

संसद में महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा पारित न होने देने को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी सड़क पर उतरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 काली दास मार्ग से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधानभवन तक महिलाओं की जनाक्रोश यात्रा (पदयात्रा) निकाली गई।

UP Live News: महिला आरक्षण बीजेपी ने की विपक्ष की घेराबंदी, लखनऊ में जनाक्रोश यात्रा निकाली

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Ajay Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 21 Apr 2026 10:23 AM IST
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UP Live News: संसद में महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा पारित न होने देने को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भाजपा सड़क पर उतरी है। 5 काली दास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधानभवन तक महिलाओं की जनाक्रोश यात्रा (पदयात्रा) निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित कर इसकी शुरुआत की। रास्ते भर महिला सपा-कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ती रहीं। विधानभवन के पास पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इसमें शामिल हैं। सहयोगी दलों के नेताओं की भी सहभागिता पदयात्रा में है। जनाक्रोश पदयात्रा की शुरुआत से पहले बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस के जन विरोधी आचरण के कारण देश और प्रदेश की महिलाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने महिलाओं से मार्च में शामिल होने का आह्रवान करने के साथ ही यात्रा के दौरान की सावधानियां भी बताई। पदयात्रा में सुरक्षा के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने का भी इंतजाम किया गया था। महिलाओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि महिलाओं को आरक्षण नहीं तो फिर सपा-कांग्रेस को वोट नहीं का संकल्प सभी को लेना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि यूपी और देश की महिलाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्सव मनाने से रोक दिया। महिलाओं में सपा-कांग्रेस के खिलाफ भारी आक्रोश है।

21 Apr 2026, 10:23:42 AM IST

आपराधिक केस में नौकरी गई तो क्या बरी हो जाने से वापस मिल जाएगी? हाई कोर्ट ने साफ की स्थिति

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोनों कार्यवाहियों में आरोप, साक्ष्य और गवाह समान हों और न्यायालय द्वारा ‘सम्मानपूर्वक बरी’ किया गया हो, तो स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यदि बरी होना केवल संदेह का लाभ या गवाहों के मुकर जाने के कारण हुआ हो, तो विभागीय कार्रवाई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता।

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21 Apr 2026, 10:23:01 AM IST

UP Weather: दक्षिण-पश्चिमी हवाओं से भीषण गर्मी की चपेट में यूपी, प्रयागराज-वाराणसी में हीट वेव

प्रयागराज, वाराणसी और बहराइच में हीट वेव यानी लू चली। बाराबंकी, सुलतानपुर और शाहजहांपुर भी इस स्थिति के काफी करीब रहे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने और वेस्ट यूपी में ऊष्ण रात की संभावना जताई है।

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21 Apr 2026, 10:22:18 AM IST

‘जो किया वो भुगतो’, जुड़वा बेटियों के कातिल से पिता-बड़े भाई ने मुंह मोड़ा; फूट-फूट कर रोई रेशमा

पुलिस ने रेशमा को जगाया और उसे जुड़वा बेटियों के कत्ल की जानकारी हुई तो उसने सबसे पहले शशिरंजन के बड़े भाई राजीव मिश्रा को फोन कर पूरी घटना बताई। राजीव ने पिता शेखर मिश्रा को पूरी जानकारी दी। इस पर उन्होंने कहा जैसा किया वैसा भुगते।

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21 Apr 2026, 10:21:30 AM IST

यूपी के इस कॉलेज के 30 शिक्षकों-कर्मचारियों पर लगे धर्मांतरण के आरोप से हड़कंप, फर्जी निकले दस्तखत

इस कॉलेज के 30 शिक्षकों और कर्मचारियों पर धर्मान्तरण समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने पत्रों में दिए गए मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया। पता चला कि उसके नाम का दुरुपयोग किया गया।

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21 Apr 2026, 10:20:17 AM IST

ससुर की मौत के 6 महीने बाद बहू बोली-साहब मैंने प्रेमी के कहने पर उन्हें जहर देकर मार डाला; जानें फिर

जब महिला ने ससुर को जहर देकर मारने की बात कही तो पुलिस हैरान रह गई। अब तक इस मामले में हत्या का कोई संदेह सामने नहीं आया था। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी अंतरात्मा उसे लगातार कचोट रही थी, इसलिए सच्चाई उजागर करने का फैसला किया।

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21 Apr 2026, 10:03:36 AM IST

महिला आरक्षण बिल पर सीएम योगी की अगुवाई में जनाक्रोश यात्रा

संसद में महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा पारित न होने को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी सड़क पर उतरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 काली दास मार्ग से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधानभवन तक महिलाओं का जनाक्रोश यात्रा (पदयात्रा) निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित कर इसकी शुरुआत की।

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