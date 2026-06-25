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यूपी के इस शहर में तेंदुए की दहशत! कहीं युवक पर हमला, कहीं गांव में घुसा

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, महाराजगंज
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यूपी के एक शहर में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। एक इलाके में युवक पर हमला कर दिया। वहीं, एक इलाके में तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव में घुस गया। दोनों ही जगह शोर मचाने पर तेंदुआ भागा। हालांकि, तेंदुए के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

यूपी के इस शहर में तेंदुए की दहशत! कहीं युवक पर हमला, कहीं गांव में घुसा

यूपी के महाराजगंज में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। तेंदुए के हमले में अब एक कारोबारी घायल हो गया। अलग-अलग इलाकों में तेंदुए के आने से दहशत फैली हुई है। निचलौल रेंज के चरभरिया चौराहे पर बुधवार की रात आठ बजे दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे युवकों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक के पैर में गंभीर चोट आई। उसके साथी तथा वहां पहुंचे एक अन्य युवक ने शोर मचाया तो तेंदुआ जंगल में चला गया। दोनों ने घायल युवक को बाइक से ही निचलौल सीएचसी पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है।

कलनही खुर्द निवासी किशन साहनी की डोमा चौराहे पर दुकान है। बुधवार की रात में तकरीबन 8 बजे किशन ने दुकान बंद कर दी। उसके गांव का ही सूरज मद्धेशिया दुकान पर पहुंचा था। किशन ने उसे बाइक पर बैठा लिया और दोनों घर के लिए चल दिए। बाइक लेकर दोनों जेसे ही चरभरिया चौराहे के आगे पहुंचे, जंगल से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में किशन का दायां पैर जख्मी हो गया। बाइक पर पीछे बैठा सूरज कूद गया। जिस समय तेंदुए ने हमला किया ठीक उसी समय अजय राजभर भी बाइक से पहुंच गया।

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अजय और सूरज के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की तरफ चला गया। अजय और सूरज ने घायल किशन को बाइक पर बैठाया और निचलौल सीएचसी पर पहुंचाया जहां उसका इलाज रहा है। इस मामले में रेंजर निचलौल सुनील राव ने बताया कि जंगल से सटे गांवों के लोगों को जंगली जानवरों से सचेत रहने की जरूरत है। अंधेरे में जानवरों द्वारा हमला किए जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बचाव करना नितांत जरूरी है।

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रामचन्द्रही गांव में तेंदुए के आने से ग्रामीणों में दहशत

सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के निचलौल रेंज के रामचन्द्रही गांव में मंगलवार की रात में अचानक एक तेंदुआ चला आया। इससे ग्रामीण भयभीत हो गए। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शोर मचाया तब तेंदुआ फिर वापस जंगल की तरफ चला गया। इस गांव में दो सप्ताह पहले भी एक तेंदुआ जंगल से भटक कर चला आया था और बकरी का शिकार कर लिया। इससे अभी ग्रामीण डरे हुए थे कि इसी बीच रात में गांव के पश्चिम से एक तेंदुआ फिर बिट्टू पटेल के घर के पास दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे।

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तब जाकर तेंदुआ वापस जंगल की तरफ चला गया। इतना ही नहीं इन दिनों शीतलापुर गांव के पूरब और दक्षिण तरफ गन्ने के खेत में तेंदुए को ग्रामीणों ने देखा है। इससे ग्रामीण खेत की तरफ जाने से कतरा रहे हैं। इन दिनों धान के फसल की रोपाई का कार्य चल रहा है। इसको लेकर ग्रामीण और मजदूरों को भय बना हुआ है। रेंजर निचलौल सुनील राव ने बताया कि जंगल में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिल रही है। जंगल से सटे गांवों के लोगों को जंगली जानवरों से बचाव को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए समय समय पर जागरूक किया जाता है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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