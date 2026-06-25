यूपी के इस शहर में तेंदुए की दहशत! कहीं युवक पर हमला, कहीं गांव में घुसा

यूपी के एक शहर में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। एक इलाके में युवक पर हमला कर दिया। वहीं, एक इलाके में तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव में घुस गया। दोनों ही जगह शोर मचाने पर तेंदुआ भागा। हालांकि, तेंदुए के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

यूपी के महाराजगंज में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। तेंदुए के हमले में अब एक कारोबारी घायल हो गया। अलग-अलग इलाकों में तेंदुए के आने से दहशत फैली हुई है। निचलौल रेंज के चरभरिया चौराहे पर बुधवार की रात आठ बजे दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे युवकों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक के पैर में गंभीर चोट आई। उसके साथी तथा वहां पहुंचे एक अन्य युवक ने शोर मचाया तो तेंदुआ जंगल में चला गया। दोनों ने घायल युवक को बाइक से ही निचलौल सीएचसी पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है।

कलनही खुर्द निवासी किशन साहनी की डोमा चौराहे पर दुकान है। बुधवार की रात में तकरीबन 8 बजे किशन ने दुकान बंद कर दी। उसके गांव का ही सूरज मद्धेशिया दुकान पर पहुंचा था। किशन ने उसे बाइक पर बैठा लिया और दोनों घर के लिए चल दिए। बाइक लेकर दोनों जेसे ही चरभरिया चौराहे के आगे पहुंचे, जंगल से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में किशन का दायां पैर जख्मी हो गया। बाइक पर पीछे बैठा सूरज कूद गया। जिस समय तेंदुए ने हमला किया ठीक उसी समय अजय राजभर भी बाइक से पहुंच गया।

अजय और सूरज के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की तरफ चला गया। अजय और सूरज ने घायल किशन को बाइक पर बैठाया और निचलौल सीएचसी पर पहुंचाया जहां उसका इलाज रहा है। इस मामले में रेंजर निचलौल सुनील राव ने बताया कि जंगल से सटे गांवों के लोगों को जंगली जानवरों से सचेत रहने की जरूरत है। अंधेरे में जानवरों द्वारा हमला किए जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बचाव करना नितांत जरूरी है।

रामचन्द्रही गांव में तेंदुए के आने से ग्रामीणों में दहशत सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के निचलौल रेंज के रामचन्द्रही गांव में मंगलवार की रात में अचानक एक तेंदुआ चला आया। इससे ग्रामीण भयभीत हो गए। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शोर मचाया तब तेंदुआ फिर वापस जंगल की तरफ चला गया। इस गांव में दो सप्ताह पहले भी एक तेंदुआ जंगल से भटक कर चला आया था और बकरी का शिकार कर लिया। इससे अभी ग्रामीण डरे हुए थे कि इसी बीच रात में गांव के पश्चिम से एक तेंदुआ फिर बिट्टू पटेल के घर के पास दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे।