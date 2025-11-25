UP में SIR के दबाव में शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने जान दी, कानूनगो ने घर आकर दी थी धमकी

संक्षेप: यूपी में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR में लगाए गए लेखपाल ने अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी है। एसआईआर के कारण लेखपाल को अपनी शादी में भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक दिन पहले कानूनगो लेखपाल के घर पर आकर धमकी देकर गए थे।

फतेहपुर,संवाददाता।

यूपी के फतेहपुर में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) में लगे एक लेखपाल ने अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी है। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के काम के दबाव में फांसी लगाई है। मंगलवार सुबह कानूनगो घर पहुंचे थे और शादी के बीच भी काम करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे का है। शादी से ठीक पहले जवान बेटे की इस तरह मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

खजुहा कस्बा निवासी रामलाल कोरी का 25 वर्षीय बेटा सुधीर लेखपाल के पद पर तैनात था। उसकी पड़ोसी गांव सीतापुर में शादी तय थी। बुधवार यानी 26 नवंबर को बारात जानी थी। मंगलवार को मातृ पूजन (मेहंदी) का कार्यक्रम था। घर में नाते रिश्तेदार मौजूद थे। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। इसी बीच मंगलवार सुबह लेखपाल ने घर के अंदर ही फांसी लगा ली।

परिजनों ने आरोप लगाया कि सुधीर की ड्यूटी एसआईआर में सुपरवाइजर के तौर पर लगी थी। शादी की तैयारियों के बीच भी सुधीर पर काम का दबाव था। अपनी ही शादी होने के बाद भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। उस पर काम का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सोमवार को निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार सुबह कानून गो उसके घर पहुंचे थे और फिर से काम का दबाव बना रहे थे।