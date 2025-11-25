Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lekhpal committed suicide a day before marriage under pressure from Sir Kanungo had come to house and threatened him
UP में SIR के दबाव में शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने जान दी, कानूनगो ने घर आकर दी थी धमकी

UP में SIR के दबाव में शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने जान दी, कानूनगो ने घर आकर दी थी धमकी

संक्षेप:

यूपी में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR में लगाए गए लेखपाल ने अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी है। एसआईआर के कारण लेखपाल को अपनी शादी में भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक दिन पहले कानूनगो लेखपाल के घर पर आकर धमकी देकर गए थे।

Tue, 25 Nov 2025 01:12 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फतेहपुर,संवाददाता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी के फतेहपुर में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) में लगे एक लेखपाल ने अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी है। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के काम के दबाव में फांसी लगाई है। मंगलवार सुबह कानूनगो घर पहुंचे थे और शादी के बीच भी काम करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे का है। शादी से ठीक पहले जवान बेटे की इस तरह मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

खजुहा कस्बा निवासी रामलाल कोरी का 25 वर्षीय बेटा सुधीर लेखपाल के पद पर तैनात था। उसकी पड़ोसी गांव सीतापुर में शादी तय थी। बुधवार यानी 26 नवंबर को बारात जानी थी। मंगलवार को मातृ पूजन (मेहंदी) का कार्यक्रम था। घर में नाते रिश्तेदार मौजूद थे। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। इसी बीच मंगलवार सुबह लेखपाल ने घर के अंदर ही फांसी लगा ली।

परिजनों ने आरोप लगाया कि सुधीर की ड्यूटी एसआईआर में सुपरवाइजर के तौर पर लगी थी। शादी की तैयारियों के बीच भी सुधीर पर काम का दबाव था। अपनी ही शादी होने के बाद भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। उस पर काम का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सोमवार को निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार सुबह कानून गो उसके घर पहुंचे थे और फिर से काम का दबाव बना रहे थे।

कानून गो के जाने के कुछ देर बाद ही लेखपाल कमरे में गया और फांसी लगाकर जान दे दी। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि परिजन काम के दबाव में फांसी लगाने की बात कह रहे है। तहरीर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।