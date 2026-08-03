संसद में ‘नाटक’ के बाद नजरें विधानसभा पर, आज से मानसून सत्र, छाया रहेगा चढ़ावा चोरी का मामला

संसद भवन परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष की तरफ से हुए नाटक पर वार-पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच सोमवार से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यहां भी विपक्षी दल के विधायकों की तरफ से उसी तरह का कुछ नजारा देखने को मिल सकता है।

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान काफी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने सदन में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्षी दलों की तरफ से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर किए गए नाटक के बाद हंगामा मचा हुआ है। वाराणसी समेत कई जिलों में मामला थाने तक पहुंच गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां भी सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा सकता है। विधानसभा में पहले दिन समाजवादी पार्टी के निजामाबाद आजमगढ़ के विधायक आलम बदी के निधन पर शोक का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंगलवार 4 अगस्त को अनुपूरक बजट आएगा। सरकार कुछ जरूरी कामों के लिए अनुपूरक बजट लेकर आ रही है।

विधानमंडल का मानसून सत्र काफी छोटा होगा। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे द्वारा 6 अगस्त तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। सरकार अनुपूरक बजट के साथ जहां कुछ विधेयक पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक मामले पर सरकार से जवाब मांगेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है।

विधानसभा में दूसरे दिन चार अगस्त को औपचारिक काम के साथ ही अध्यादेशों को रखा जाएगा। सरकार की ओर से 12.20 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। पांच अगस्त को विधायी कार्य होंगे। छह अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसी दिन नेता सदन मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखेंगे।

आज तय होगा अनुपूरक का स्वरूप, कल पेश होगा दोनों सदनों में योगी सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। वित्त विभाग ने अन्य विभागों से आए प्रस्तावों का संकलन कर लिया है और सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अनुपूरक का आकार 50 हजार करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है।

इस वित्तीय वर्ष के लिए योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया था। अब सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट मानसून सत्र में लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग ने तीन लिंक एक्सप्रेस-वे, उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर, मेधावियों को स्कूटी योजना में अतिरिक्त फंड, कैशलेस इलाज के लिए अतिरिक्त रकम और इस तरह की अन्य विकासपरक योजनाओं को अनुपूरक में प्राथमिकता में रखा है।

कई योजनाओं के लिए बजट का इंतजाम इसके अलावा ठंडे बस्ते में चली गई जीरो पावर्टी योजना को भी गति देने के लिए बजट का इंतजाम सरकार कर सकती है। सरकार की इस योजना के मुताबिक, तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद गरीबी में जी रहे लोगों को लक्षित कर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना है। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिहाज से सरकार इस योजना के तहत नया लाभार्थी वर्ग भी तैयार करने की मंशा पूरी कर सकती है। हालांकि, इन योजनाओं में से कितनी को इस अनुपूरक बजट में जगह मिलेगी यह सोमवार को वित्त विभाग की बैठक के बाद तय होगा।