यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम जारी, जानें किस दिन पेश होगा अनुपूरक बजट

संक्षेप:

यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा पहले दिन शुक्रवार को घोसी से रहे सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोकसभा प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी।

Dec 16, 2025 10:59 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया। सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा पहले दिन शुक्रवार को घोसी से रहे सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोकसभा प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र काफी छोटा होगा।

विधानसभा में 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही 24 दिसंबर को आठ अध्यादेशों को विधेयक के रूप में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते विधानसभा स्थगित रहेगी। सोमवार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट रखा जाएगा, 23 को विधायी कार्य होंगे।

बुधवार 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और आठ अध्यादेशों को विधेयकों के रूप में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पेंशन हकदारी तथा विधिमान्यकरण, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन), उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन), उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन), उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन), उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश को विधेयक के रूप में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

यूपी को एक संत राजा के नेतृत्व में मिल रहा सुशासन: महाना

वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राजधानी के विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को रेखांकित करने वाली पुस्तक ‘गतिमान उत्तर प्रदेश : योगी सरकार के बेमिसाल आठ साल’ का मंगलवार को लोकार्पण हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष महाना ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को नई पहचान का गौरव मिला है। यूपी को एक संत राजा का नेतृत्व में सुशासन मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे देश के वीर सपूतों ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसे साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास और गौरव को नई पहचान मिली है, जिस पर आज प्रदेश का प्रत्येक नागरिक गर्व कर सकता है। सतीश महाना ने कहा कि इतिहास में ऐसे संत हुए हैं जो राजा बने और वर्तमान में उत्तर प्रदेश को एक संत-राजा के नेतृत्व में सुशासन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में दया, संस्कृति और संस्कारों के समन्वय का उल्लेख करते हुए उनके नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की। यह पुस्तक शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामोन्मुखी कार्यशैली का सशक्त प्रमाण है।

योगी सरकार ने दी सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूती

विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि योगी सरकार ने महिलाओं, बच्चों, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए ठोस नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की है। पुस्तक में इन प्रयासों का संतुलित और तथ्यपरक चित्रण किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने पिछले आठ वर्षों में जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पुस्तक के लेखक डा. शीलवंत सिंह ने कहा कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य पिछले आठ वर्षों में पुस्तक में कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, अवस्थापना विकास, उद्यमशीलता और रोजगार के क्षेत्र में किए गए नवाचारी प्रयासों के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों की बदली हुई दिशा और दशा को प्रस्तुत किया गया है।

