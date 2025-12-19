Hindustan Hindi News
यूपी विधान मंडल का सत्र आज से, वंदेमातरम पर चर्चा, SIR और कफ सिरप पर सरकार को घेरेगी सपा

यूपी विधान मंडल का सत्र आज से, वंदेमातरम पर चर्चा, SIR और कफ सिरप पर सरकार को घेरेगी सपा

संक्षेप:

विधानमंडल का शुक्रवार से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद दो दिनों तक शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा और 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट रखा जाएगा।

Dec 19, 2025 07:29 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान अनुपूरक बजट पास कराने के साथ ही वंदे मातरम पर चर्चा होगी। यह सत्र काफी छोटा होगा, लेकिन हंगामें के आसार हैं। सपा ने सरकार को एसआईआर और कफ सिरप मामले में घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं, सरकार की ओर से विपक्षियों के सवालों का जवाब देने की हर स्तर पर तैयारी की गई है।

विधानमंडल का शुक्रवार से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद दो दिनों तक शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा और 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट रखा जाएगा। अनुपूरक बजट के बाद इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा। सपा ने विधानमंडल सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है।

सपा एसआईआर को लेकर लगातार भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करती आ रही है। इसीलिए विधानमंडल सत्र के दौरान सपा इस पर हंगामा कर सकती है। इसके अलावा कोडिन कफ सिरप मामले में कार्रवाई को लेकर सपा भेदभाव का आरोप लगातार लगाती चली आ रही है। माना जा रहा है इस मुद्दे पर भी सपाई सरकार को घेर सकते हैं। कानून-व्यवस्था, खाद की कालाबाजारी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, मंहगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सदन में सपाई सरकार को घेर सकते हैं।

सरकार ने की जवाब देने की तैयारी

सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। सरकार की ओर से मंत्रियों को सवालों का जवाब पूरी तैयारी के साथ देने का निर्देश दिया गया है। सपाइयों के हर सवाल का जवाब सरकार की ओर से मजबूती से दिया जाएगा। सदन के अंदर और बाहर हंगामें को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

वंदे मातरम पर होगी चार से पांच घंटे चर्चा

विधान भवन में गुरुवार को कार्य-मंत्रणा समिति की हुई बैठक में सभी दलीय नेताओं ने सदन की कार्यवाही को शालीनता व संसदीय मर्यादा के अनुरूप संचालित करने में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में सोमवार को अनुपूरक बजट के बाद वंदे मातरम पर चर्चा कराने पर भी सहमति बनी है। लोकसभा की तर्ज पर यूपी विधानसभा में भी वंदेमतरम पर चर्चा होगी। यह चर्चा करीब चार से पांच घंटे तक होगी।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलीय नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विचार सदन में सकारात्मक संवाद, शालीनता व संसदीय परंपराओं के अनुरूप रखें। उन्होंने कहा कि संवाद और सार्थक चर्चा के माध्यम से ही लोकतंत्र सशक्त होता है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार सदन में उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय पर गंभीरता से उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण सहयोग की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सत्र के दौरान सुरक्षा व समन्वय से संबंधित आलाधिकारियों की एक बैठक भी हुई। इसमें विधान भवन परिसर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, आगंतुकों व वाहनों की जांच, क्यूआरटी टीम, अग्निशमन उपकरणों तथा दमकल वाहनों की व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

सभी पक्षों के सहयोग की जरूरत: केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद के प्रभावी, सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी के प्रश्नों का प्रतिउत्तर समयावधि में पटल पर निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

वह गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्य-परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक विधान परिषद परिसर में की गई। बैठक में सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नेता सदन, विधान परिषद, केशव प्रसाद मौर्य ने आदि ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

केशव प्रसाद मौर्य ने शीतकालीन सत्र प्रारम्भ पर चर्चा की और पक्ष-विपक्ष के विषयों को गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया। बैठक के दौरान विधान परिषद की आगामी कार्यवाही, सत्र संचालन, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी कार्यों की रूपरेखा तथा सदन की समय-सारिणी से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधान परिषद की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी, सुचारु एवं जनहितकारी बनाने के लिए सभी पक्षों के सहयोग से संतुलित एवं व्यवस्थित कार्य-योजना आवश्यक है। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय मर्यादाओं तथा सदन की गरिमा बनाए रखने पर विशेष बल देते हुए कहा कि सार्थक चर्चा के माध्यम से जनकल्याण से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी जानी चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि कार्य-परामर्शदात्री समिति का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी विधान परिषद की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें विधान परिषद की आगामी कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय एवं सहमति बनी।