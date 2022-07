Wed, 20 Jul 2022 09:02 AM

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Published By: Deep Pandey

यूपी सीएम योगी की सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्‍यमंत्री दिनेश खटिक के इस्‍तीफे की चर्चा जोर पर है। बताया जा रहा है कि खटिक कल मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सियासी गलियारे में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। कोई उन्हें नाराज बता रहा है तो कोई कुछ और पर हकीकत क्या है इस पर पर्दा उठना बाकी है। वहीं योगी सरकार बुधवार 20 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाएगी। स्वतंत्रता सप्ताह के तहत कार्यकम होंगे। उधर, आज शाम से पयाग दही, छाछ, मट्ठा महंगा हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान की खाली सीटों पर उपचुनाव 4 अगस्त को होना है, आज से नामांकन किया जाएगा। वहीं तपते यूपी को आज बारिश की आस है। मौसम विभाग ने 20 से 23 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश (UP Rain) के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain in UP) की भविष्यवाणी की है

यूपी में पराग का छाछ, दही और मट्ठा आज शाम से होगा महंगा, जानें नई दरें दूध के बाद अब पयाग का छाछ, दही और मट्ठा आज शाम से महंगा हो जाएगा। नई दरें पांच प्रतिशत जीएसटी लागू होने के बाद हुई है। यह व्यवस्था बुधवार शाम से लागू होंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर

योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस्‍तीफे की चर्चा, कल मंत्रियों की बैठक में नहीं हुए थे शामिल लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में योगी सरकार के जलशक्ति राज्‍यमंत्री दिनेश खटीक के इस्‍तीफे की चर्चा है। बताया जा रहा है कि वह अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। कल मंत्रियों की बैठक में भी नहीं दिखे थे। यहां पढ़ें पूरी खबर

