यूपी में मंत्री के बेटे ने रौंदी बाइक, एक की मौत; भड़की भीड़ पर तानी पिस्टल

संक्षेप: यूपी के ललितपुर में राज्यमंत्री के बेटे ने बाइक और तीन ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दो ग्रामीण गंभीर घायल हो गए। शोर सुन मौके पर कई ग्रामीण जुट गए। इस पर मंत्री के बेटे भड़की भीड़ पर पिस्टल तान दी।

यूपी के ललितपुर में जाखलौन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेरा के पास सोमवार देर रात कार सवार राज्यमंत्री के पुत्र ने बाइक और तीन ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दो ग्रामीण गंभीर घायल हो गए। शोर सुन मौके पर कई ग्रामीण जुट गए। हादसे के बाद कार लॉक होने से शीशा तोड़कर उसमें सवार लोग भाग निकले। पुलिस ने राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर कार को कब्जे में ले लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई वह राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ की पत्नी के नाम पर पंजीकृत है। केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

ग्राम पंचायत बरखेरा के रहने वाले 21 वर्षीय शिवेंद्र पुत्र राजेंद्र यादव, 50 वर्षीय शंकर पुत्र इमरत सिंह यादव, 19 वर्षीय अनुज पुत्र रतीराम गांव के ही एक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। सोमवार देर रात ये घर वापस जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहे थे। तभी अचानक देवगढ़ से ललितपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक समेत इन्हें रौंद दिया। कार पर विधायक लिखा था। तीनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और उन्होंने कार सवार राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ के बेटे नरेश पंथ व उनके साथियों को रोकने का प्रयास किया।