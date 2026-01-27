Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Lalitpur minister Manohar Lal Panth's son ran over a motorcycle, killing one person and pointing a pistol
यूपी में मंत्री के बेटे ने रौंदी बाइक, एक की मौत; भड़की भीड़ पर तानी पिस्टल

यूपी में मंत्री के बेटे ने रौंदी बाइक, एक की मौत; भड़की भीड़ पर तानी पिस्टल

संक्षेप:

यूपी के ललितपुर में राज्यमंत्री के बेटे ने बाइक और तीन ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दो ग्रामीण गंभीर घायल हो गए। शोर सुन मौके पर कई ग्रामीण जुट गए। इस पर मंत्री के बेटे भड़की भीड़ पर पिस्टल तान दी।

Jan 27, 2026 09:13 pm ISTDeep Pandey ललितपुर, ] हिन्दुस्तान
यूपी के ललितपुर में जाखलौन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेरा के पास सोमवार देर रात कार सवार राज्यमंत्री के पुत्र ने बाइक और तीन ग्रामीणों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दो ग्रामीण गंभीर घायल हो गए। शोर सुन मौके पर कई ग्रामीण जुट गए। हादसे के बाद कार लॉक होने से शीशा तोड़कर उसमें सवार लोग भाग निकले। पुलिस ने राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर कार को कब्जे में ले लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई वह राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ की पत्नी के नाम पर पंजीकृत है। केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

ग्राम पंचायत बरखेरा के रहने वाले 21 वर्षीय शिवेंद्र पुत्र राजेंद्र यादव, 50 वर्षीय शंकर पुत्र इमरत सिंह यादव, 19 वर्षीय अनुज पुत्र रतीराम गांव के ही एक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। सोमवार देर रात ये घर वापस जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहे थे। तभी अचानक देवगढ़ से ललितपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक समेत इन्हें रौंद दिया। कार पर विधायक लिखा था। तीनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और उन्होंने कार सवार राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ के बेटे नरेश पंथ व उनके साथियों को रोकने का प्रयास किया।

ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपितों ने पिस्टल तान दी। फिर असलहे लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। ग्रामीणों ने घायल तीनों व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने शिवेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं शंकर और अनुज की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मृतक के चाचा राजपाल की तहरीर पर पुलिस ने मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
