अव्यवस्थाएं उजागर करने वाले से रोका तो गोशाला की दीवार फांद गए जिला पंचायत सदस्य पर ऐक्शन, FIR

यूपी के ललितपुर में सोशल मीडिया पर अव्यवस्थाएं उजागर करने वाले के लिए गोशाला की दीवार फांदने वाले जिला पंचायत सदस्य मनोज कुशवाहा पर ऐक्शन हुआ है। जिला पंचायत सदस्य सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 

Sun, 23 Nov 2025 07:04 PMDeep Pandey ललितपुर, हिन्दुस्तान
यूपी के ललितपुर में सोशल मीडिया पर अव्यवस्थाएं उजागर करने वाले व्यक्ति को जब डगडगी गोशाला में जाने से रोका गया तो मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य मनोज कुशवाहा गेट फांदकर अंदर गए और गो संरक्षण पर सवालिया निशान उठाते वीडियो वायरल किए। इसके बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। वहीं इस मामले में ऐक्शन हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव ने इस सरकारी काम में बाधा, रंगदारी मांगने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्य सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

जिला पंचायत सदस्य नाराहट मनोज कुशवाहा बीते रोज डगडगी गोशाला का गेट फांदकर अंदर गए थे। वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बीमार पड़े तमाम गोवंशों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। देवेंद्र कौशिक ने भी अपनी फेसबुक आईडी से इन वीडियो को वायरल किया और गोशाला की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगाए। इसको ध्यान में रखकर जिलाधिकारी ने 33 अधिकारियों को जनपद की समस्त गोशाला का निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में डगडगी गोशाला का प्रभारी तहसीलदार मड़ावरा मनोज श्रीवास्तव ने भी जायजा लिया।

इस गोशाला के भीतर अभिलेखों से आधे गोवंश पाए जाने की जानकारी देवेंद्र कौशिक हो गई और वह अपने साथियों के साथ दुबारा मड़ावरा गए। यहां प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के बाद वह डगडगी गोशाला पहुंचे। उनके पहुंचते ही ग्रामीण महिलाओं और नकाबपोश पुरुषों ने लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने भागने का प्रयास किया लेकिन हमलावरों ने उनको घेरकर बुरी तरह पीटा। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग मौके पर गए और घायल अवस्था में देवेंद्र और उनके साथियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से उनको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। शुक्रवार देर रात्रि तक जिला चिकित्सालय में खासी गहमा गहमी रही।

