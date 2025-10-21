Hindustan Hindi News
Younger Brother killed by Elder Brother attacked With Sharp object
दिवाली पर घर आए छोटे भाई की बड़े ने की हत्या, हंसिया से गले पर किए वार

संक्षेप: यूपी के लखीमपुर में सोमवार की रात शराब के नशे में विवाद के दौरान एक युवक ने अपने छोटे भाई पर हंसिया से वार कर दिया। गर्दन पर हंसिया लगने से खून ज्यादा बह जाने के कारण युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

Tue, 21 Oct 2025 09:48 AMSrishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर में सोमवार की रात शराब के नशे में विवाद के दौरान एक युवक ने अपने छोटे भाई पर हंसिया से वार कर दिया। गर्दन पर हंसिया लगने से खून ज्यादा बह जाने के कारण युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मितौली थाना क्षेत्र के कस्ता कस्बे के रहने वाले सतीश उर्फ चौड़ा की घर में ही सगे भाई बिजेंद्र उर्फ बंटी से विवाद हो गया। इसके बाद बंटी ने उस पर हंसिया से वार कर दिया।

मृतक के बड़े भाई सूरज ने बताया कि सतीश गाजियाबाद में मजदूरी करने गया था। रविवार को दीवाली मनाने के लिए वह गांव आया था। जबकि मझला भाई बंटी मां के साथ घर पर ही रह रहता था। रात 11 बजे के करीब बंटी शराब के नशे में घर आया और बिना बात के सतीश से झगड़ा करने लगा। घर में रखे हंसिया से बंटीं ने सतीश के गर्दन पर वार कर दिया। आनन-फानन में लोग ठेली पर लादकर डाक्टर के पास लेकर जा रहे थे।

प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचे थे कि सतीश ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे कस्ता चौकी प्रभारी जयकृष्ण तिवारी ने मौके से आला कत्ल हंसिया बरामद किया। मितौली सीओ जितेन्द्र सिंह परिहार थानाध्यक्ष रविन्द्र सोनकर ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेज दिया है।

देर रात करीब 12 बजे एडिशनल एसपी अमित कुमार राय ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। एसओ रविन्द्र सोनकर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है।

