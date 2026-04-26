घर के बाहर सोई महिला को तेंदुए ने बनाया निवाला, गांव वालों ने वन विभाग की टीम को खदेड़ा
यूपी के लखीमपुर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बेलरायां वन रेंज के सहिजना गांव में शनिवार आधी रात को घर के बाहर सो रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला को निवाला बना लिया। तेंदुआ महिला को खींचकर ले जा रहा था।
यूपी के लखीमपुर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बेलरायां वन रेंज के सहिजना गांव में शनिवार आधी रात को घर के बाहर सो रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने महिला को निवाला बना लिया। तेंदुआ महिला को खींचकर ले जा रहा था। इसपर गांव वालों के शोर मचाने और पीछा करने पर तेंदुआ उसका शव छोड़कर भाग निकला। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को भी दी गई। वन विभाग की टीम से गांव वालों की झड़प हो गई।
बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम को गांव वालों ने खदेड़ दिया और महिला का शव देने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस फोर्स के पहुंचने पर गांव वालों और वन विभाग के बीच वार्ता हुई। सुबह के 4 बजे महिला का शव कब्जे में लिया जा सका। मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी माता प्रसाद मौर्य की पत्नी 30 वर्षीय पत्नी संध्या देवी बिजली न होने के कारण घर के बाहर मच्छरदानी में सो रही थीं। इसी दौरान आधी रात करीब 12 बजे तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया। वह संध्या की गर्दन पकड़कर घसीट ले गया। महिला की चीखें सुनकर गांव वाले पीछे दौड़े और शोर मचाया तो तेंदुआ उसे 50 मीटर दूर खाली पड़े स्थान पर छोड़ कर चला गया।
महिला के गले पर घाव था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी नाराजगी थी। वन विभाग की टीम और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। हालांकि, घटना के करीब दो घंटे बाद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि पुलिस विभाग मौके पर मौजूद रहा। काफी देर बाद जब रेंजर भूपेंद्र सिंह गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनको घेर लिया।
कहा जा रहा है कि वन विभाग की टीम से गांव वालों की जमकर नोक झोंक हुई। आक्रोश में गांव वालों ने टीम को गांव से खदेड़ दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में वार्ता हुई और महिला का शव उठ सका। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल तेंदुए को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं, महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वन विभाग टीम का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें